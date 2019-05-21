邵家輝促輸入外勞解決勞動力不足　羅致光：老闆會叫人做到80歲

勞工及福利局早前向立法會人力事務委員會提交文件，匯報「2027年人力資源推算」的主要結果。數據顯示，本地勞動人口在未來會供不應求，在2027年供求的差額高達17萬人。 有議員就質疑，有關數字或低估實際情況，自由黨立法會議員邵家輝更指，「局長你唔輸入外勞，香港搞唔掂！」智商有160的勞福局局長羅致光回應說，如果實際情況惡劣，相信僱主會想到方法應對，「啲老闆又會唔畀啲人退休，話『你唔好走呀，做到80歲都做呀！』」

羅致光指，相信僱主在留意到數據後會作相應措施，屆時勞工環境會有變化。（洪嘉徽攝）

勞福局局長羅致光今出席立法會人力事務委員會時指，需求數字是業界提供，以宏觀地觀察未來十年的人力變化，至於如何改善數據要留待行業自行決定，而相關政策局亦會留意有關的情況。

代表商界的自由黨立法會議員邵家輝就質疑，有關數據或有誤差。他提到，在2012年政府曾推算2018年勞動人口及職位空缺相差14,000人，然而實際上卻相差78,000人，「局長你唔輸入外勞，香港搞唔掂！」

邵家輝又提到，商界一直向他反映人手不足，直言如只靠加價補貼員工薪酬支出，最終只會「執笠」：「出去食碗飯都加到4、50蚊，啲人嫌貴唔買就執笠囉。」

自由黨立法會議員邵家輝認為必需輸入外勞，否則無法解決人力不足問題。（資料圖片）

啲老闆又會唔畀啲人退休，話「你唔好走呀，做到80歲都做呀！」 羅致光

羅致光：未來會鼓勵中高齡就業

羅致光回應時僅指收到有關意見，但提到供應與需求其實有互動關係，相信有關僱主在留意到數據後會作相應措施應對，例如調整薪酬、工時安排等。他又指出，輸入外勞是其中一種方法，而未來局方亦會改善幼兒服務、鼓勵中高齡就業計劃等措施，釋放婦女和年長人士的勞動力。

羅致光表示，如果實際情況惡劣，大家一定有辦法去轉變營運方法迎合人力需求，屆時或更多人會留在市場。他笑言：「啲老闆又會唔畀啲人退休，話『你唔好走呀，做到80歲都做呀！』」相信屆時勞工環境亦會有變化，建議僱主可透過兼職等彈性工作安排，吸引潛在勞動力重投市場。

羅致光常爆金句 曾指60歲只屬中年

智商高達160的勞福局長羅致光頭腦當然絕不簡單，上任而來大爆「金句」亦令不少市民不吃一驚。今年初，政府將申領長者綜援年齡由60歲上調至65歲，引起爭議，羅致光曾表示，有關政策早晚需落實，形容現時香港就長者的定義已落後全世界，「當大家都120歲，60歲的人便是中年。」

今年4月，立法會福利事務委員會舉行公聽會，討論「檢視本港貧窮情況及訂立滅貧目標」的議題。會上有拾荒者慨嘆遭受年齡歧視，慨歎「面試十份工無一份有人請。」惟羅致光卻回應說：「可以搵勞工處協助就業。」拾荒者聽到後隨後在席上痛哭。