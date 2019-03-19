院舍外勞稱四年間被扣薪24萬　工會批勞工處監管不力縱容剝削

早前有私營安老院被爆出剋扣外勞工資及假期，事隔一年再有私營安老院疑收取「回水」及剋扣外勞的加班費及遣散費，外勞稱被剋扣的金額高達24萬元。 協助外勞的社區及院舍照顧員總工會批評，勞工處未有介入事件，又無視補充勞工計劃中的漏洞，形容勞工處是縱容剝削；又要求政府在檢討制度前不應擴充引入外勞。

工會代表到海港政府大樓抗議，並向勞工處代表遞交請願信。（社區及院舍照顧員總工會提供）

一位在土瓜灣「順恩護老中心有限公司」工作的外勞，今（19日）在社區及院舍照顧員總工會的陪同下到海港政府大樓抗議，並向勞工處遞信要求處理投訴。

外勞楊女士表示，由2015年受聘直至2018年12月離職期間，每日平均加班超過3小時，累計每天工作逾12小時。然而護老中心方面除了沒有按規定提供加班費外，她更要在每月10,560元的收入中，按中介的要求向中心「回水」3,500元，換言之她每月僅實收約6,500元薪金。她又提到，至今順恩護老中心共拖欠她加班費15萬元、非法扣薪（「回水」）6萬元及遣散費3.2萬元，總額逾24萬元。

楊女士又提到，因為對香港的《僱傭條例》並不熟悉，加上在入職時曾在多張俗稱「白頭單」的白紙上簽署，因此一直只是敢怒不敢言。她更表示，曾經向僱主反映意見，惟對方回應指「上到法庭你都告我唔入」、「我有你鄉下地址」，因而作罷。直至在去年12月約滿不獲續約後，才決定向工會求助。

楊女士（左二）稱四年間被剋扣薪金逾24萬元。（社區及院舍照顧員總工會提供）

協助楊女士的社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發表示，再有安老院經營者剝削外勞的個案，顯然勞工處至今仍未重新檢討補充勞工政策、巡察制度，譴責處方做法形同默許本地私營院舍經營者剝削外勞。

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南就指，現時已經展開法律程序，下月將會提堂。

安老院舍一直面對前線護理人手不足的問題，早前更有傳政府有意為買位甚至資助院舍輸入外勞。曾紀南認為，勞工處在外勞問題上監管不力，而現時用作輸入外勞的「補充勞工計劃」亦有漏洞，難以確保工人的權益。他要求當局應重新檢視有關計劃及嚴正執法，否則不應以任何形式擴充引入外勞。