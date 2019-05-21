華潤堂「阿膠羹」未經註冊為中成藥　衞生署促停止服用

衞生署今日（21日）公布，根據情報展開調查，本港的持牌中成藥批發商華潤堂有限公司，涉嫌非法管有一款名為「阿膠羹」的未經註冊中成藥。衞生署指，華潤堂將會收回市面上的「阿膠羹」貨品，並設立熱線解答相關查詢。 衛生署指，市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。 翻查本港出售保健產品的網頁所見，華潤堂已將有關產品下架，惟華潤堂「阿膠羹」仍於HKTV mall網頁找到。

衞生署指華潤堂涉嫌非法管有一款名為「阿膠羹」的未經註冊中成藥。（衞生署提供）

華潤堂稱會回收 設熱線解答查詢

衞生署今日（21日）公布，本港中成藥批發商華潤堂，涉嫌非法管有一款名為「阿膠羹」的未經註冊中成藥，廠商將會收回市面上的「阿膠羹」產品，並設立熱線解答相關查詢（2839 1100），署方指會密切監察收回情況。

衞生署又指，早前於華潤堂的貨倉檢取了上述未經註冊中成藥，市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用，如有人服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。此外，發言人指，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，署方正繼續調查，至今沒有接獲相關不良反應報告。

另外，署方說，如有市民擁有該「阿膠羹」產品，可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品，發言人補充，本港所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或 『HKP-XXXXX』。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年，衞生署指，待調查工作完成後，會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮是否需要採取紀律行動。