壯陽產品「Blue M」含未標示及受管制成分　衞生署籲市民停服

衞生署今日（16日）公布，名為「Blue M」的壯陽產品被發現含未標示及受管制的成分「昔多芬」及「利多卡因」，不當使用可構成嚴重健康風險及過敏，市民切勿購買或服用。

衞生署呼籲市民切勿購買或服用名為「Blue M」的壯陽產品。（政府新聞處相片）

衞生署跟進市民投訴時發現，每盒均有兩粒口服膠囊及一包濕紙巾的「Blue M」，其濕紙巾樣本經衞生署化驗證實含《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「利多卡因」，而一個口服膠囊樣本亦含有另一種第1部毒藥「昔多芬」。

「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，但須在醫生指示下使用，又或由註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方售賣，服食者或會出現低血壓、頭痛、嘔吐、暈眩及暫時性視力模糊等副作用；而「昔多芬」可與治療心絞痛的「硝酸甘油」產生相互作用，令服用者的血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，當中以有心臟問題的病人更危險。至於「利多卡因」則為局部麻醉藥，可致過敏反應。

衞生署發言人提醒，有已註冊的藥劑製品的包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」；呼籲已購買有關產品者立即停用，若有疑問或服用後感到不適應求醫；而市民可於辦公時間內將有關產品交予藥物辦公室銷毀。



非法售賣及管有未經註冊藥劑製屬刑事罪行

另外，衞生署與警方今日突擊搜查旺角一間零售店鋪，並拘捕一名涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品的26歲女子。 衞生署表示，正繼續調查。而據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣及管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款十萬元及監禁兩年。