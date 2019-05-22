【逃犯條例】白韞六撐修例：有貪污犯匿藏、不希望香港成避罪天堂

廉政公署第七屆國際會議今日（22日）舉行，特首林鄭月娥、廉政專員白韞六、終審法院首席法官馬道立、及律政司司長鄭若驊出席開幕禮。白韞六見傳媒時表明，支持逃犯條例修訂，認為可堵塞制度漏洞，知道有香港以外地區人士在當地干犯貪污罪行後藏身香港，但無實際數字。他又稱：「不希望香港成為逃犯的避罪天堂。」 鄭若驊出席會議後，未有回應傳媒提問，包括就黃台仰獲德國疪護一事，律政司如何跟進、及會否需要國家層面介入等。

廉政專員白韞六。（洪嘉徽攝）

白韞六表示，早前到訪廣州、澳門等大灣區地區，三地會議同意加強打擊貪污，建構廉潔文化。就逃犯條例修訂，他指，知道有一些干犯貪污罪行的人藏身香港，但未有實際數字。被問到有關修例引起國際關注及憂慮，會否擔心一旦通過後會影響合作關係，白韞六指「我無呢個感覺。」

另外就今次會議，白韞六指超過560名人員來自不同地區，參與今次會議，總人數是歷屆之冠。白韞六在致開幕辭提到，廉政公署成立45周年，今年首次與World Justice Project合辦國際會議，要與時並進拓展視野打擊貪污，認為國際合作反貪是前所未有地重要，需要不同持分者無論是私營或公營機構的合作。

廉政公署第七屆國際會議今日（22日）舉行。（洪嘉徽攝）

林鄭月娥在致辭中表示，公正法治是發展的重要指標，提到本港未有廉署之前，以前貪污是無所不在，如今的香港已是充滿朝氣的城市，讚揚廉署功不可沒，反貪方面是世界首屈一指，希望廉署可以維持其獨立性，並繼續加強公眾教育。