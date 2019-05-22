【逃犯條例】黃英豪：聯署撐修例者達40.7萬　稱政府一定微調方案

《逃犯條例》修訂內容具爭議，社會上支持及反對聲音不絕，繼早前有13萬（民陣數字）名市民上街反對修例後，由各界人士在上月中旬成立的「萬眾同聲撐修例公義組」則發起「護港安全撐修例大聯署」活動，有逾30萬人聯署支持。 身兼「萬人同聲撐修例公義組」召集人的全國政協委員會黃英豪今早（22日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，最新聯署數字已有40.7萬人，反映民眾反應熱烈，強調人數多寡「一定是考慮」。 他又指出，政府對修例內容「一定有微調」，但是會循甚麼方向則「唔敢講」。

由各界人士組成的萬眾同聲撐修例公義組發起「護港安全修例大聯署」活動，呼籲市民以網上簽署等方式支持修例。(梁鵬威攝)

聯署人數多寡是重要考慮

大聯盟由上月16起發起了「護港安全修例大聯署」活動，呼籲市民以網上簽署等方式支持修例。本身是律師的「公義組」召集人黃英豪表示， 聯署以實名方式收集市民支持，截至今早已經有逾40.7萬人參加，反應熱烈。

他以立法會選舉的「票王」和「票后」比喻，指出參與聯署人數多寡，亦是重要的考慮，由此反映市民的支持意見。

黃英豪表示，希望議員在草案交付大會二讀後，積極參與討論及表達意見。他認為，港府早前剔除9條與商業有關的罪行，反映當局願意聆聽意見，揚言最終方案「一定有微調」，但被問到是否會考慮將移交門檻，由3年刑期增至7年至10年，黃英豪則稱「我唔敢講」。

繼上月底13萬人大遊行後，民陣昨午公佈下月再發起遊行，目標號召30萬人上街遊行反對修例，更預告若當局硬推條例，將發起更大型的示威行動回應，包括包圍立法會。黃英豪表示，作為支持的團體，若有人包圍立法會，他們一定「會有反應」，惟強調自己不喜歡對抗及衝突，希望市民不要上街。

黃英豪認為，內地司法制度有進步，呼籲市民不要因為香港與內地的法制及法律系統不同，就要把修例「踢開」。