【逃犯條例】毛孟靜引美中委員會：中國無法治　葉劉舉立會衝突圖

美國美中經濟及安全審查委員會(United States-China Economic and Security Review Commission, USCC)代表團今(21日)到訪立法會,與泛民、建制兩大陣營會面。早前委員會發表報告,關注逃犯條例修訂,並指修例對美國構成極大風險。 民主派會議召集人毛孟靜引述委員會代表指「中國沒有法治」,又否認報告是製造恐慌。新民黨葉劉淑儀則表示,在會上向對方表達香港有需要透過刑事司法互助打擊跨境罪行,而對方亦表示重視該議題。她又表示,在會上帶同了立法會法案委員會早前衝突場面的圖片紙牌,解釋過去數星期,「立法會都有不文明的衝擊」。

美中經濟與安全審議委員會代表團與立法會議員會面。(葉建源提供)

會面有4名委員會成員出席,包括主席卡羅琳巴塞洛繆、副主席羅賓克里夫蘭等。泛民方面,除主持會議的民主黨涂謹申,亦有專業議政莫乃光、梁繼昌、葉建源;公民黨郭榮鏗、楊岳橋、譚文豪;民主黨黃碧雲;議會陣線毛孟靜、朱凱迪、區諾軒;熱血公民鄭松泰;建制派則由民建聯李慧琼、周浩鼎、新民黨葉劉淑儀及謝偉俊出席。

毛孟靜表示,在會上詢問對方,是否認為早前發表的報告製造恐慌和不恰當。她引述對方指,對方回答非常肯定,指出「中國沒有法治(China has no rule of law)」,又指美國對香港的承諾是按照香港關係法,並且否認報告製造恐慌,強調報告內容沒有紕漏。

區諾軒則表示,他向代表團解釋,政府以20日諮詢,試圖完成22年來都無法推動的逃犯條例修訂,必然有其他原因,而後果則是換來社會各界無法凝聚共識。他又強調 ,美方從來沒有干預香港事務,因修例與在港美國人和商業利益息息相關,相信美國有自己的行事方式,或在下月大阪G20峰會上討論事件。

除逃犯條例修訂外,公民黨譚文豪亦關注大疆無人機被美國禁用,促請美方提出實質證據,證明大疆以無人機收集非法資料,因如果情況屬實,香港亦有需要關注。

區諾軒認為,美方從來沒有干預香港事務。(莊恭南攝)

建制派方面,與會的葉劉淑儀表示,向代表團表達美國與本港刑事司法互助一向有緊密合作,又指香港需要刑事司法互助,以打擊包括洗黑錢、恐怖活動、製毒和販毒等跨境犯罪,而大陸與本港更需要打擊跨境犯罪集團販運毒品。她引述美方表示重視該方面工作。

她又表示,自己在會上展示兩塊紙牌,解釋立法會法案委員會「有不文明的衝擊」。毛孟靜在會後表示,葉劉淑儀的做法不恰當。

葉劉認為,會面時美方態度坦承,但看不到對方有任何結論。周浩鼎則向代表團指,多份美國報告讚揚香港有良好司法制度,他形容會上美方非常留心聆聽,他則向對方解釋,有意見指法庭在處理中港移交時無法把關是不公平。葉劉淑儀則補充,在會上指出,港美移交協議說明,美國移交香港的犯人不能移交其他地方。她認為,目前看不到美國將以任何方法,就修例懲罰香港。