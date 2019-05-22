【醫護人手】醫管局正試行彈性工時　過去58人經重聘計劃留任醫生

醫生人手不足，食物及衞生局局長陳肇始回覆新民黨立法會議員葉劉淑儀提問提到，醫管局自2015/16年度起推行特別退休後重聘計劃，截至2019年3月31日經重聘計劃仍在醫管局工作的醫生有58人。而截至2019年4月30日，經自選兼職非專科醫生及專科醫生的人數分別為14及19人。

食物及衞生局局長陳肇始表示，至3月31日經重聘後仍在醫管局工作的醫生有58人。（資料圖片）

陳肇始在書面回覆表示，港大醫學院過去5個學年的收生人數為1142人，而中大醫學院收生人數則為1193人。

2019年第一季末於急症及家庭醫學部試行彈性工時安排

她又提到，醫管局於2019年第一季尾向急症和家庭醫學部門的醫務人員推行全職彈性工時安排試行計劃，為有特殊需要、因健康及家庭等恩恤理由而暫時未能全職工作的前線專業人員，提供彈性工時的工作安排，並讓他們之後回復全職工作。陳表示，計劃現正接受申請，醫管局正處理已遞交的申請。

陳肇始在書面回應中又提到，自選兼職非專科醫生及專科醫生的時薪是參考合約全職醫生的薪酬及市場情況釐訂，醫管局會持續檢視人手情況及留意人力市場變化，適時檢討，以配合服務需要和提升服務水平。