劉怡翔稱未發現政府租輕型貨車有違規　議員質疑巡查方法無用

早前有報道指，有政府部門違規租用客貨車作其他用途，例如接送員工上班。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（22日）回應議員質詢時指，政府過去3年曾巡查逾4,000次，未有發現違規情況，強調部門租商用車時需合符法規。 不過航運交通界立法會議員易志明指，除了媒體有相關違規報道，自己亦曾向政府前線人員查詢，且得知確有租用貨客車接載員工的情況，質疑政府巡查不力。他又稱，部門租用輕型貨車的開支異常地高，較一般貴約一倍，認為審計署應加以調查。

劉怡翔表示，政府過去3年曾巡查逾4,000次，未有發現違規情況。（資料圖片）

易志明表示，有政府部門與貨運服務公司簽訂租用客貨車合約，但有部門違規使用客貨車作運送貨物以外的用途，如接載員工，或令車輛的第三者風險保險失效。

政府多個部門均有簽訂一年以上的輕型貨車合約

劉怡翔表示，現時郵政署、食環署、機電工程署、水務署、入境處等多個部門，都有簽訂一年以上的輕型貨車合約，以運載文件、制服、工具、清潔用品等。他表示，只有當沒有合適的政府車輛，或服務時，部門方可租商用車，而且需得到物流署署長批准。他強調，政府有就租車發指引，各部門需遵守法規，過去三年，物流署與其他部門巡查租車情況逾4,000次，都沒有發現違規問題，亦沒有接獲相關投訴。

易志明質疑，為何政府巡查時未能發現問題，認為方式有問題，又或有人失職。（資料圖片）

易志明指，除了從媒體得知相關違規情況，亦曾接觸過政府前線員工了解情況，知道確有違規，員工解釋由於已簽訂合約，不能使用其他車，而且價格亦確實較便宜。易質疑，為何政府巡查時未能發現問題，認為方式有問題，又或有人失職。劉怡翔稱，可考慮檢討巡查方法。

易志明質疑租用輕型貨車是否物有所值

另外，易志明指，根據局方提供數字，在2018/19年度，租用車出行駕次約為24.4萬次，平均每次花費610元，但據其了解，一般使用輕型貨車服務只需2、300元，甚至百多元都可以，質疑究竟是否物有所值，認為審計署應加以調查。劉怡翔表示，合約經公開招標，政府可檢討報價。