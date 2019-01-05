【奪命GOGOVAN】司機揭貨Van App不查保單　遇事公司甩身司機上身

GOGOVAN昨日發生奪命交通意外，一名女乘客被拋出車外慘死。以手機程式提供貨van服務，近年深受用戶歡迎，惟保險問題一直引起爭議。兩名前線客貨車司機均表示，市面上較大型、以手機應用程式提供貨運服務的公司，「收車」時並無詳細檢查相關保單，由於司機都是以自僱形式跟貨van app合作，一旦發生意外，提供貨運服務的平台公司不會「上身」，司機需承受巨大賠償風險。

有客貨車司機表示，與貨Van App公司合作時，職員驗車時完全沒有提及車保問題。 （梁銘康攝）

加盟時公司沒提及車保問題

陳先生是一名業餘司機，駕駛客貨車三十多年，他曾加入本港兩間以手機應用程式提供貨運服務的公司LALAMOVE（前身為EasyVan）及GOGOVAN接單，他形容兩間平台驗車過程非常簡單，「部Van仔你自己買，download佢哋個App後，就拎架車去驗證，然後有個課程教你點做，教你唔好開快車、要問清楚乘客有冇貨等等，歷時只有數十分鐘」。他續稱，在有關過程中，平台職員完全沒有提及汽車保險問題。陳先生憶述，GOGOVAN以預繳積分費方式與司機合作，「例如你畀1,000蚊，就有1,200至1,500分，每次接單公司就從預繳費用中抽佣」。而LALAMOVE則分為會員制及逐次接單抽佣兩種方式，「一係交199蚊月費，每次接單佢就喺入面扣，一係就每次接單抽你5%」。

前線司機Kelvin（左）屬「傳統台」接單的客貨車司機，數年前他曾參與 反GOGOVAN壟斷的示威。 （受訪者提供圖片）

一輛車身印有「GOGOVAN」字眼的貨Van昨晚（4日）在龍翔道失控自炒，車內一名32歲女乘客拋出車外慘死。 （資料圖片） 陳先生坦言，由於司機與平台並無簽約，司機必須自行為客貨車購買保險，但若向保險公司講明客貨車將作出租用途，保單價格會較貴，如司機「貪平」而向保險公司隱瞞出租用途，遇事時「第三保」將會失效。他有感部分乘客召客貨車時，未能分辦自己是否有貨物，希望業界能加強教育，陳又指，若不幸發生交通意外，「兩間都一定卸責」，若意外中的傷者或死者屬專業人士，索償金額將是天文數字。 投保若隱瞞出租用途 第三保即失效 另一名前線司機Kelvin屬「傳統台」接單的客貨車司機，數年前他曾參與反GOGOVAN壟斷的示威，他不滿以手機應用程式提供貨運服務的公司「收車」氾濫，誘發惡性競爭，「因為車多價低，啲司機要博晒命先搵到食」，引致司機駕駛態度參差。Kelvin指這些公司作為中介平台，毋須為交通意外負責，「我哋傳統台Check保單Check得好緊，（貨van app)為咗向用戶提供方便，乜人都收，有冇cover保險都唔知」，他指司機應為汽車購買全保及第三者責任保險，保障投保人因意外所受到的損失，以及意外中第三者的財產損毀及人身傷亡。

Kelvin補充，車主為客貨車投保時，須講明汽車的用途，「如果係幫公司做嘢，車員工時出咗意外，可以Claim勞保；如果係做街車，保費會收好貴，因為會保障埋車內嘅乘客，保險公司睇得好緊，司機年齡、牌齡等都會考慮」，他提醒若車主投保時隱瞞作出租用途，遇事後第三保將無法作出賠償。

近年多宗GOGOVAN意外

翻查資料，GOGOVAN並非首次發生交通意外，去年1月16日，一輛GOGOVAN客貨車在屯門公路往荃灣方向，至麗城花園對開時失控撞壆，再反彈撞向慢線的中型貨車，27歲姓高的客貨車司機及35歲姓李的中型貨車司機受傷，需送院治理。2017年12月1日，一輛GOGOVAN在屯門公路狂撼箭嘴車，令一名27歲姓余的司機全身骨折慘死，車內另一名男乘客則無大礙，GOGOVAN發言人其後表示，事發時死者並非「接單」開工，但會為家屬提供適切協助。同年5月22日，一輛GOGOVAN在深水埗北河街近基隆街撞倒男途人，並輾過其雙腳，致途人昏迷。