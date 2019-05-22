去年求職騙案損失近2000萬　受害人最小11歲　警籲青少年提防

暑假臨近，不少學生哥趁假期空檔，四出尋找兼職工作，希望賺取外快，卻可能誤墮法網，甚至惹上官非。警方商業罪案調查科今日（22日）召開記者會，特別提醒青少年需提高警覺，避免陷入暑期工求職陷阱。 其中去年借貸騙案涉款高達1,703萬元，涉及超過100名受害人。警方指今年首三個月，發現有7宗騙徒在誘騙受害人購買新手機或服務計劃後失蹤的個案，屬新犯案手法，警方至今拘捕一男一女，暫未見有新同類案件發生。

警方表示，今年首四個月有50宗求職騙案，涉及54名受害人，年齡介乎16至60歲，受騙金額約408萬元。（張美華攝）

警方表示，2018年全年有134宗求職騙案，涉及220名受害人，年齡介乎11至60歲，損失金額約1,920萬元。而今年首四個月有50宗求職騙案，涉及54名受害人，年齡介乎16至60歲，受騙金額約408萬元。

求職騙案中，又以借貸騙案，以及保證金或行政費騙案為主。警方指，去年全年有59宗借貸騙案，涉及111名受害人，涉款1,703萬；66宗欺詐保證金或行政費騙案，涉及89名受害人，涉款143萬元。另外，去年亦錄得19宗盜竊及2宗模特兒騙案。

而今年警方則錄得17宗借貸騙案，涉及18名受害人，涉款218萬；23宗欺詐保證金或行政費騙案，涉及25名受害人，涉款152萬元。

警方商業罪案調查科今日（22日）召開記者會，提醒青少年需提高警覺，避免陷入暑期工求職陷阱。（張美華攝）

騙徒以酬金誘使求職者申請借貸

警方指，暑期工求職陷阱的形式主要包括有借貸騙案，騙徒會以酬金誘使求職者以個人名義申請借貸；又或藉詞背景審查，要求求職者提交身份證及銀行卡等個人資料，然後冒用其身份申請借貸。

騙徒於取得貸款後便會失去聯絡，並由求職者承擔債務；又或要求受害人須先提交保證金、行政費等才能受聘，但收款後騙徒便逃之夭夭。

警方提醒高度注意要求交銀行卡

警方提醒互聯網或社交媒體隱匿性高，難以核實對方身份，呼籲青少年切勿輕易相信網上招聘廣告或留意，同時留意工作給予的薪金與所需資歷是否乎合求職市場實際情況。若面試時，對方提出要交出身份證、銀行卡或私人物品作保證，青少年需提高警覺。