LC Beauty潤膚霜水銀超標萬五倍　25歲外籍女用後中毒全身水腫

衞生防護中心今日（22日）公布，接獲醫院管理局通報，一名25歲外籍女病人持續使用兩款美白潤膚霜半年後，尿液及血液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。圖片所示涉事品牌為「LC Beauty」，中心仍在調查產品來源地。 醫管局化驗病人提供的潤膚霜樣本，發現日霜和晚霜的水銀含量分別是可接受水平的8,411倍及15,597倍。衞生防護中心呼籲市民立即停用涉事的兩款美白潤膚霜。

友人從網上購買後轉賣病人 來源地不明

衞生防護中心透露，接獲醫管局通報一宗涉及一名25歲女病人的水銀中毒個案，該名外籍病人自今年4月中旬起出現全身性水腫，並表示曾使用該兩款產品約六個月。她的尿液及血液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。醫管局化驗病人提交的產品樣本後，顯示水銀含量分別為可接受水平的8,411倍（日霜）和15,597倍（晚霜）。

由中心提供的圖片所示，涉事產品品牌為「LC Beauty」。衞生防護中心指一般美容用品的水銀含量可接受水平為百萬分之一，調查仍然繼續，個案亦已轉交相關執法部門跟進。

初步調查顯示，個案中女病人於半年前向朋友購買該產品，其朋友是在互聯網上購得產品，產品來源地仍在調查中。病人使用兩款護膚霜約半年，每日早晚各搽一次，她因水銀中毒，於4月24至26日、及5月1日至3日入住瑪麗醫院，並於5月3日出院。衞生防護中心暫未收到其他因使用同款產品致中毒的呈報個案。

衞生防護中心：使用涉事產品或會導致嚴重副作用 應立即停用

發言人稱由於兩款產品的水銀含量遠高於可接受水平，使用或會導致嚴重副作用，故正使用該兩款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。此外，市民亦不應購買或使用成分或來源不明的潤膚霜。

發言人指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等，嚴重者可引致腎衰竭。