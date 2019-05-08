食安中心過去三年檢測逾千刺身樣本　3樣本總水銀含量超標

不少人愛吃壽司、刺身等，認為健康又味美，惟消費者委員會上月公布，從零售層面抽取的50個刺身樣本中，有98%樣本含重金屬化合物甲基汞，亦有樣本帶有寄生蟲和蟲卵。有立法會議員關注刺身和壽司的食用安全問題。 食物及衞生局局長陳肇始回覆議員提問時指，食安中心於2016年 1月至今年3月期間，共抽取超過1000個不同類別的刺身樣本作化學(包括金屬雜質)及微生物測試，其中有3個樣本總汞(俗稱水銀)含量超出法例標準，整體合格率為99.7%。食安中心已公布及跟進不合格樣本，包括要求有關商戶停售相關刺身食品,並追踪問題刺身來源和分銷情況。

食物及衞生局局長陳肇始回覆指，食安中心於2016年1月至今年3月期間，共抽取超過1000個不同類別的刺身樣本作化學(包括金屬雜質)及微生物測試，其中有3個樣本總汞含量超出法例標準。（資料圖片）

當局回覆又指，2016至2018年期間，海關共接獲46宗有關魚類產品附有虛假物種聲稱的舉報，當中包括6宗涉及刺身和壽司的舉報。經整合舉報後，海關共開立14宗個案深入調查，當中有7宗成功檢控個案，涉案人士或商戶分別被判處罰款3,000元至18,000元，另有6宗接受商戶承諾書的個案。

未有接獲市民食刺身或壽司體內驗出蟲卵個案

另外，由今年初至3月底，食環署抽樣巡查食物處所共54,896次，當中7宗涉未經准許售賣限制出售食物及19宗涉食物業處所被暫時吊銷牌照，惟署方指，未有接獲市民食用刺身或壽司後被驗出體內有寄生蟲或蟲卵等報告數據，但建議孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童避免進食刺身魚類，而食安中心呼籲公眾保持均衡和多元化飲食。

過去3年，食環署巡查食物業處所的次數、向未經准許售 賣限制出售食物的食物業處所提出檢控數字、食物業處所 被暫時吊銷牌照及取消牌照數字分別如下：