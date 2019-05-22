香港航空向全體機師推「肥雞餐」　自願離職可獲3個月月薪補償　

香港航空經營問題近期成為社會焦點，據了解，港航早前發出內部通告，為所屬機師提供轉職到其他航空公司的機會外，再進一步推出自願離職計劃Voluntary Separation Scheme（VSS），讓現時未能達到最適宜的飛行時數的機師，選擇其他招聘機會。港航發言人向《香港01》證實此事，指有關安排只是一次性，從即日起至6月3日，對所有機師開放申請。

香港航空回覆《香港01》時承認，公司近期對機隊和營運作出調整下，導致機師過剩。（資料圖片）

港航機師「開工不足」 公司提自願離職計劃

據港航內部通告指，因應公司機師的人手過剩問題，有機師對未能達到足夠飛行時數、影響收入感到失望，飛行部故提出自願離職計劃，參與計劃的機師可享有的「肥雞餐」條款，包括最多3個月月薪補償、累積及未使用的年假可獲發補償、機師可獲回國機票資助或調遷津貼、服務逾兩年的合資格機師可獲發遣散費等，有關文件由港航飛行部向全體機師發出。

除金錢上的補償外，他日港航若有意再招聘機師，將會優先考慮聘回經該計劃離開的機師；如機師在離職日期起計三年內再次加入港航，可保留其原有職級和資歷，港航亦會為參與的機師安排推薦信等。

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港航：營運調整出現「少量」機師過剩

香港航空回覆《香港01》時承認，公司近期對機隊和營運作出調整下，導致出現少量機師過剩。港航除了之前提供轉職到其他航空公司的機會外，現時會再根據機師的反饋，推出自願離職計劃（VSS），有關計劃將為公司的機師提供彈性選擇，能夠尋找其他工作機會以獲取更多飛行時間，為他們帶來經濟利益，以及未來重新加入香港航空的機會。

港航發言人強調，有關安排只是一次性，從即日起至下月3日，對所有機師開放申請，公司並會持續與機師溝通，以公平及高度重視的態度為他們釋除疑慮，而港航早前的機師培訓計劃則不受影響。

港航的營運狀況，近期備受公眾關注。港航上月曾承認，因應公司A350及A330飛機的引入計劃有所延遲，引致「一小部分飛行員過剩」，又指港航當時有約626個機師，預計有60人至100人為過剩，而公司會向機師提出借調安排，可申請借調至海航旗下天津航空、海南航空等，有關安排為期一年。