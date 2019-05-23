【一田購物日】市民凌晨4時到場排隊購1,990元電視機　惟不送貨

半年一度的「一田購物優惠日」今（23日）起開鑼！今次有11間分店及8個特別展場推售優惠產品，沙田店於上午9時前未正式營業，已吸引約200人於門外排隊。排頭位的鄭先生於清晨4時到場，目標是限量發售、售價約2000元的電視機。不過，「掃平貨」雖開心，但部分特價限量電視機不設送貨，市民需自行「搬走」諾大電視機。

半年一度的「一田購物優惠日」今（23日）起開鑼。（盧翊銘攝）

一連五日的「一田購物優惠日」於本月23日至27日舉行，推出逾萬件優惠貨品，並新增3大尋寶區，包括「1折震撼區」、「$99筍貨區」及「3折起電視區」。由於早上排隊人數較多，商場提早至8時50分鐘開門。

至上午9時半左右，場內人流不算多，而各區已劃位設置付款排隊位，秩序相對良好；至近10時許，人流逐漸增多，超市區付款排隊的「龍尾」已到場外的士區。

市民預計花4至5千元購物

居沙田、排頭位的鄭先生，今晨約4時到場排隊。他表示，家中使用約6年的電視機已有損壞，故首次在購物日排隊「搶購」29折、1,990元的SHARP 46” LED iDTV，原價6,980元。他指，預計將花費4,000元至5,000元購買家品及日用品。

由於部分特價電器不設送貨，鄭生成功「搶購」心頭好後，只好與太太吃力地抬走電視機，並要急召「救兵」來幫忙；但亦有市民辛苦地獨自抬住電視機，卻疾步如飛。

有市民批評指示不清 安排混亂

最受歡迎的電視機及電器區，開售約15分鐘已近乎售罄。市民需付款後才到電視區提貨，若要送貨則要安排至下月初。市民黃小姐約7時到場排隊，她批評商場的排隊指示不清，「搵咗幾個字，先搵到排隊位，仲要行樓梯落嚟，以前都冇咁亂。」