【逃犯條例】指政府欲繞法委會令事件變急切　大劉准聘英大狀出庭

華人置業前主席劉鑾雄(大劉)早前就《逃犯條例》修訂，申請司法覆核，爭議該修訂應否有追溯力等議題。同時，劉一方要求聘用英國御用大律師彭力克（Lord Pannick），在下月法庭處理司法覆核許可時，代表劉出戰， 惟大侓師公會和律政司反對。高院今(23日)處理相關申請時，劉的律師指政府有意繞過立法會的法案委員會，加快立法，下月就許可申請或是立法前唯一一次聆訊。法官今(23日)聽罷陳詞後，決定批准劉聘用彭力克。

劉鑾雄就《逃犯條例》入稟高等法院提出司法覆核。（資料圖片）

彭力克來港參與近50案件

代表劉鑾雄的資深大律師麥高義今陳詞指，彭力克多番來港打官司，參與近50宗案件，不少是司法覆核案件，亦曾代表本港的律政司。

麥高義又指，是次涉及的司法覆核備受爭議，涉及一國兩制的基礎。此外，爭議涉及《基本法》多條條文，包括第38條，即「香港居民享有香港特別行政區法律保障的其他權利和自由」。麥高義指這條條文，在本港法院未曾探討，因此劉有合理理由聘用彭力克，以協助法庭。

或成唯一一次聆訊

麥高義又指，政府有意繞過立法會的法案委員會，加快立法程序，因此下月21日法庭處理司法覆核許可申請，或是條訂立法前唯一的聆訊。

大律師公會質疑是否有急切性

而代表大律師公會的資深大律師司徒歷則指，指下月只是處理司法覆核許可，劉不需聘用彭力克。對於麥認為政府繞過立法會的法案委員會，因此案件有迫切性，惟司徒歷認為無法預測日後的發展，質疑是否有迫切性。

而代表律政司的大律師雷天恩則指，律政司與大律師公會的看法相近，並認為劉提出的爭議並不複雜，因此反對劉在下月法庭處理司法覆核許可時，由彭力克代表。

法官最終批准申請，稍後會頒發判詞解釋理由。

案件編號：HCMP 487/2019