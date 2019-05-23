【逃犯條例】38名中大校友發起聯署　眾籌每人$100登報促撤回修例

修訂《逃犯條例》內容引發不同界別憂慮，38名中大校友發起反修例聯署，要求政府撤回修例，並發起眾籌下周在報紙刊登聯署，呼籲每人捐出席$100作廣告費之用。

38名中大校友發起聯署，要求政府撤回修例。（Facebook截圖）

發起聯署的中大校友中可見多個熟悉的名字，包括佔中九子之一張秀賢、前立法會議員陳家洛、中大政治與行政學系講師蔡子強和副教授馬嶽等。

聲明指，香港政府近日施政，尤其逃犯條例修訂，已罔顧香港一直頼以成功的管治原則，批評修例影響深遠，但政府推出倉卒，缺乏法理基礎，偏離一國兩制高度自治的原則，拂逆民意，實回歸前後罕見，「中外怨怒，識者側目，我們難以坐視不顧。」

他們呼籲政府立即撤銷《逃犯條例》修訂，重歸理性施政，恪守法理，以民意為基礎，重返香港一國兩制高度自治的根本，他們「強烈要求：行政長官，各司局長，以香港為本，以市民為念，毋忘服務香港的責任，莫毀香港基石於足下。」

聯署聲明擬於5月31日在報紙刊登，呼籲中大校友，每人捐$100作為廣告費，目標有300位校友響應，扣除廣告費之餘款將捐「守護公義基金」。截止日期為 5月27日(星期一)下午六時。

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