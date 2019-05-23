【大鼠肝炎】陳肇始巡視深水埗滅鼠　政府人員事先「洗太平地」

本港近日爆出人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案宗數至今累計至五宗，該病毒的傳播途徑至今仍然未明。 食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）視察深水埗區長沙灣的防治鼠患工作，惟視察工作於下午3時半正式開始，但下午2時半左右已有食環署和路政署職員，到達視察現場先作預備，有「洗太平地」之嫌。 陳肇始表示，衛生防護中心仍就本港早前錄得三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，進行公共衛生追蹤和了解情況，暫時未發現有清晰的傳播途徑和媒介，呼籲市民保持個人、環境、家居和食物衛生，以防鼠患。

陳肇始今日（23日）則到深水埗區長沙灣位於元州街附近的後巷視察滅鼠工作。（李澤彤攝）

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局長3時半巡視 政府人員2時半「開工」

政府早前啟動為期3個月的全城清潔大行動，食環署於本周二（21日）亦曾派員到鼠患嚴重的深水埗區清洗街道及後巷，並放置鼠藥於溝渠內。陳肇始今日（23日）則到深水埗區長沙灣位於元州街附近的後巷視察，並在元州邨內聽房屋署講解防鼠患工作，又向居民派發防鼠患的宣傳單張。

視察工作於下午3時半正式開始，惟於下午2時半左右，記者發現已有食環署和路政署職員，到達視察現場先作預備。路政署職員於現場將懷疑鼠洞，以及凹凸不平的路面鋪平，以防老鼠出入，現場亦未見有老鼠蹤跡。

食環署職員則在後巷地下設有數個袋裝的老鼠藥、現場溝渠亦由鐵絲網封口，避免老鼠進出溝渠。後巷亦擺放數個以燒肉和蕃薯做餌的捕鼠籠，牆上亦貼有食環署告示，表示該處「現被監視中」，呼籲市民切勿棄置垃圾和物品。

食環署職員於後巷地下設有數個袋裝的老鼠藥。（李澤彤攝）

或引入夜視鏡、熱能探測器助滅鼠

陳肇始於視察後會見傳媒時表示，食環署除了恆常的滅鼠工作外，於全城清潔大行動期間，亦會在全城18區加強人手和器材進行街道清潔和執法，包括在全港不同地區安裝約300部閉路電視，監察食肆及街道的衛生情況，閉路電視片段亦可用作日後舉證之用。

對於有聲音指番薯難以吸引老鼠，防治蟲鼠主任主管李明偉解釋指，食環署每年皆在選定範圍放置鼠餌，統計餌食被老鼠咬囓的百分比，以計出鼠患參考指數，食物需要清晰顯示老鼠咬痕，而本港現使用的鼠餌是番薯。

另外，今次以燒肉、叉燒作為鼠餌的捕鼠籠，李明偉指是用作滅鼠用途，平常亦不會特定選用某種食物用作鼠餌。他續指，使用老鼠籠和捕鼠器仍是全球主要用作捕鼠的工具，未來亦不排除會引入高科技，如夜視鏡和熱能探測器等，以監察老鼠活動路徑。

後巷擺放數個以燒肉和蕃薯做餌的捕鼠籠。（李澤彤攝）

▼全港各區鼠患指數▼