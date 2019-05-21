【全城滅鼠】港專家質疑廣州鼠王捕鼠法　用雞血引鼠易播病最危險

衞生防護中心上周公布三宗大鼠戊型肝炎新增病例後，除了各部門加強清潔、滅鼠措施，近日有組織更請來廣州鼠王，分享並展示誘捕老鼠的方法。不過，有香港蟲害控制專家表示，不太認同其方式，更直指用血引來老鼠的做法有危險。

將老鼠「擬人化」 吸引其他昆蟲

七旬廣州鼠王李鏡就近日應組織邀請，到港示範誘捕老鼠的方法，當時李指出，應用叉燒作鼠餌，並在食物上加上酒以吸引成年雄鼠，加上奶粉就可誘捕幼鼠。不過，香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強質疑，此舉只是將老鼠「擬人化」。加上奶粉和酒或有助捕鼠，但同時亦會引來其他問題：「酒和奶粉會吸引其他昆蟲，如蚤蠅、果蠅和蛾蚋。」陳偉強續指，廣州鼠王的建議中，以雞仔血誘捕雌鼠是最危險的做法，「大家都知道，血液最容易傳播疾病，會帶有病毒，我們一般會盡量避免使用新鮮的血液，無論是人還是動物的。」

廣州鼠王李鏡就日前來港，分享並展示誘捕老鼠的方法，惟陳偉強就其建議提出質疑。(資料圖片/余俊亮攝)

李鏡就示範以「平民捕鼠器」捕鼠時，指可於紙箱上鎅出入口，並將黏鼠板平放在紙箱內，以鼠餌引誘老鼠走入捕鼠器。不過，陳偉強表示，比起平放，黏鼠板其中一邊應靠在牆上，成90度擺放，令老鼠更難掙脫，亦可在上方再加上一塊黏鼠板，形成隧道狀，以得到最大的捕鼠效果。

紅色的毒餌使用小麥製造，較適合於室內使用。(楊凱力攝)

現時食環署除了使用捕鼠籠外，亦會於街道上放置老鼠藥。陳偉強指，常見的老鼠藥分為三種，一種是體積較小、使用小麥製造的紅色毒餌，較適合於室內使用，而另外兩種則為是以蠟包裹，適合放置於戶外。他解釋指，三種老鼠藥皆為抗凝血劑，如有人誤食，可用維生素K1作解藥，而使用老鼠盒放置老鼠藥的話，就可避免小孩、其他動物誤服。

陳偉強指現時為氣壓滅鼠器的成效下結論是言之尚早。(楊凱力攝)

為了提高滅鼠效率，食環署去年曾參考外國經驗，引入「氣壓滅鼠器」滅鼠，並在3個街市內試用過後，被不少地區人士批評成效不佳，惟陳偉強認為此時下結論是言之尚早：「沒見到鼠屍不等於沒效。」他解釋指，「氣壓滅鼠器」設計的原意，是期望有其他動物或老鼠把鼠屍叼走，故需配合監視器，以了解實際情況。