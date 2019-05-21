【全城滅鼠】直擊土瓜灣食環署滅鼠措施　蟲害控制專家揭三大漏洞

香港政府五月中公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增病例，引來全城關注，食環署隨即加強清潔、滅鼠工作，而政府各部門於昨日(20/5)起，聯合在其管轄範疇內進行為期三個月的全城清潔行動，政務司司長張建宗更揚言「過街老鼠一隻都不放過」。有蟲害控制業界曾批評，食環署過往的滅鼠措施做得不到位，令滅鼠工作未能取得成果，《香港01》記者與香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強，到其中一個發現新病例的地方——土瓜灣馬坑涌道，視察該處的滅鼠措施，巡視過後，他指出有三點需作改善。

捕鼠籠未貼牆 設置錯誤

為期三個月的清潔行動首日，馬坑涌道已見有食環署外判商的職員於後巷進行清潔、消毒，並在雨水渠撒下老鼠藥。記者與陳偉強於馬坑涌道附近視察，走入後巷，他首先留意到食環署在該處設置的捕鼠籠，擺放方位雖然正確，但未緊貼牆壁，設置上亦有錯誤。

「鐵圈套着鐵桿的位置太入了。老鼠是聰明的，咬番薯時不會太用力扯動，這種情況下籠不會關上。」陳隨即示範，用力扯動勾着番薯的鐵圈，才觸動機關，令捕鼠籠關上：「這樣老鼠吃光了食物都不關上。」他認為前線職員未必清楚設置捕鼠籠的方法，才導致此情況，「有時只是簡單的技巧做不好，效果會差很遠。」

捕鼠籠的設立不當，需用力扯動勾着番薯的鐵圈，才觸動機關，令捕鼠籠關上。(楊凱力攝)

番薯餌不夠吸引 專家：應用叼不走的食物

捕鼠籠內掛有番薯，吸引老鼠入內進食，惟陳偉強指對老鼠來說，番薯的吸引力不太大，魷魚會是更好的選擇：「讓我選擇的話，我會用叼不走的食物，令老鼠留在籠內進食，花生醬就叼不走了。」食環署每年皆在選定範圍放置鼠餌，統計餌食被老鼠咬囓的百分比，以計出鼠患參考指數，而當中使用的鼠餌正是番薯，故曾惹數據有欠公信力的質疑。陳指，署方使用其他食物作鼠餌或會更好，但批評調查進行的次數過少，或令指數無法反映真實情況：「六個月只有一次，數據其實是嚴重滯後。」他建議署方可每隔兩、三個月進行一次調查，或於夏天、鼠患嚴重的時期，加密調查次數。

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強批評，鼠患參考指數的調查進行次數過少，數據嚴重滯後。(楊凱力攝)

後巷的牆上有不少坑洞，食環署職員在坑洞中塞入了一包包以膠袋密封的藍色塊狀老鼠藥，同時亦於旁邊的溝渠放置藥物，但陳偉強認為，投放藥物的地點不夠多。「一般來說，這些後巷的老鼠是走來走去的，不一定是有溝渠才放藥。」以約一百米的後巷為例，他建議整條後路起碼要放置四、五十包老鼠藥：「投放地點要多，老鼠餌也要多，以防老鼠不夠吃，或被一隻老鼠吃光。」

陳偉強認為，街上不適合放散裝的老鼠藥。(楊凱力攝)

建議用老鼠盒擺放毒餌

後巷大部分地方都是放置了藍色塊狀老鼠藥，唯獨一處地上散落了一堆小粒的紅色毒餌。陳偉強估計，這是署方放置的舊毒餌：「膠袋被老鼠一咬就散，所以街上不適合放散裝的老鼠藥。這些餌叼不走，零零散散的，老鼠最多就是在這裏吃幾顆，功效不夠。」加上膠袋被老鼠抓穿後，用小麥做的紅色毒餌易被污染，故他不建議放於戶外使用，認為署方應放置較大粒的老鼠藥，讓牠們有機會把藥叼走。比起用膠袋密封毒餌，陳偉強提倡使用老鼠盒擺放毒餌，令老鼠可以安心鑽進黑暗的環境進食之餘，亦不用擔心小孩及其他動物會接觸到毒餌。

比起用膠袋密封毒餌，陳偉強建議食環署可使用老鼠盒擺放毒餌。(楊凱力攝)

前線欠培訓 「增加知識有助滅鼠」

綜觀而言，陳偉強認為食環署採取的措施雖比以前好，但「離足夠還有一點距離」。過往有意見認為，負責設置滅鼠措施的前線員工未有足夠培訓，以致措施做得不到位。陳強調，只要肯讀書、肯做，不難達到技術上的要求，「但對員工來說，有時工作時間過長，未必有時間進修，公司亦可能沒有資源培訓員工，故只要求他們達最低標準。」他強調，如員工對防治鼠患有更全面的認識，對整體滅鼠工作定有更大幫助。

大廈外牆的喉管末端只用燒烤網封住，老鼠可輕易將之抓破。(楊凱力攝)

公眾地方的清潔、滅鼠工作由食環署負責，但私人大廈亦不能掉以輕心。巡視期間，陳偉強發現不少大廈的抽氣扇皆沒有用不鏽鋼網封好，打開了的空隙令老鼠容易鑽入家居，而大廈外牆的喉管末端只用燒烤網、膠網封住，老鼠亦可輕易將之抓破，「而且老鼠有機會不是走進渠內，因為入面很濕滑，沿渠外排上去的機會較大，所以這些渠要裝設鼠擋，令牠們沒有機會走上樓宇。」