大火後迷你倉減四分一停運　目前600間七成消防規格仍未達標

2016年的牛頭角迷你倉四級火後，消防處加強規管迷你倉防火規格，據處方資料，截至今年4月30日，消防處在865間迷你倉發現3,015項火警危險，並向其負責人發出「消除火警危險通知書」，當中近60%、即1,795項火警危險已消除，已完全遵辦所有通知書的迷你倉共有122間。 估計現時市面上約有600多間迷你倉營運，換言之有約四分一迷你倉已停運。資料顯示，現時約600間迷你倉當中有167間符合相關消防規例，佔約27%；有462間迷你倉獲發「通知書」而未完全遵辦要求，當中約300間正按要求進行改善工程。

2016年的牛頭角迷你倉四級火後，消防處加強規管迷你倉防火規格。（資料圖片）

消防處長李建日今日（23日）下午在傳媒茶敘時表示，迷你倉的五大安全隱患，包括出入口暢通、出口逃生指示、消防喉轆設置，以及佈局、窗戶通風問題，後兩者涉及間隔改動最棘手，或會涉及大廈公契，營運者需時與業主商討改善工程，處方會按個案實際情況，在發出通知書後，批准延期遵辦，並繼續巡查檢視，如無積極改善會被檢控。

現代家居物料較易燃

除了迷你倉，家居的消防隱患亦不可忽視，消防處早前在屯門龍鼓灘搭建房屋，模擬家居環境測試，發現舊式的實木傢俬耐燃約20分鐘，而目前普遍使用的家居物料較易燃，如有由合成物料製成的膠地毯、窗簾等，3分鐘即可發生閃燃，加上輻射熱可令現場頓成火海，增加撲滅難度。

處方去年起展開以風險為本的巡查計劃，除了酒店及油庫外，加強巡查劏房及銀座式大廈，如檢查走火通道及公眾通道有無保持暢通等，並會加強「應急三識」的教育及宣傳工作，即滅火、自救、逃生，並提醒市民平日多檢查電器，勿使用不明來歷的電池及通宵充電等。

再有風災塌樹會調派人手

另外，超強颱風山竹去年9月中吹襲本港，消防處指，已就風季情況提早準備及演練，今後若再發生類似風災，會視乎需要，再調派消防學院的教官出動，協助恢復路況，另會加強消防人員外套的防水功能。

就極端天氣增加，消防處指近年有派員到海外增值，如到瑞士學習寒冷天氣下的拯救技術，到法國學習處理沉船事故及洞穴、急流拯救等。而曾派員到法國學習隧道拯救，就在今年的港鐵列車相撞事件中大派用場。為提高行動效率及保障人員安全，處方陸續引入新科技器材，如水底機械人及消防員定位系統等。