消防處社區心肺復甦課程　廿年訓練3萬「任何仁」　新課程教AED機

香港消防處去年成立社區應急準備課，代言人「任何仁」自去年推出後更火速爆紅，經常向市民傳遞「任何人都可以救人」的訊息，亦推廣心肺復甦法和俗稱「救心機」的自動心臟除顫器應用方法。 保安局局長今日（17日）書面回覆議員提問，指消防處由1999起不時舉辦的社區心肺復甦法課程，廿年來有3萬人參加，即平均每年約1500人。而處方由前年起，在全港開辦相關講座及「擊活人心-自動心臟除顫器（AED機）課程」，費用全免，希望加深市民有關知識，讓更多人成為「任何仁」。

消防處的服務承諾要求救護車在收到召喚後12分鐘內到達求助現場，惟本港有不少鄉村位置偏僻，緊急救護服務召達時間或超過12分鐘。（資料圖片）

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消防處的服務承諾要求救護車在收到召喚後12分鐘內到達求助現場，惟本港有不少鄉村位置偏僻，緊急救護服務召達時間或超過12分鐘，心臟驟停患者可能因未能及時獲得救治而死亡，屆時或需以心肺復甦法和心臟除顫器先作緊急救援。

保安局局長今日（17日）書面回覆議員提問，認為向村民加強推廣心肺復甦法、自動心臟除顫器的應用，加上提供調派後指引服務，能提高傷病者的存活機會。（資料圖片）

保安局局長今日（17日）書面回覆議員提問，認為向村民加強推廣心肺復甦法、自動心臟除顫器的應用，加上提供調派後指引服務，能提高傷病者的存活機會。惟局方卻指，並不掌握鄉村村公所有否設置自動心臟除顫器的資料，意味市民心臟病發時，或只能靠旁人以心肺復甦法作緊急救援的情況。

而消防處自1999 年開始，不時舉辦社區心肺復甦法課程，教授公眾人士基礎心肺復甦法及簡介自動心臟除顫器的使用，至今有超過三萬人參加課程。處方並由前年起，在全港免費開辦相關講座及「擊活人心-自動心臟除顫器課程」，務求加深市民對心肺復甦法及使用自動心臟除顫器的認識。

局方指，並不掌握鄉村村公所有否設置自動心臟除顫器的資料，意味市民心臟病發時，或只能靠旁人以心肺復甦法作緊急救援的情況。（資料圖片）

局方續指，現有4個郊野公園遊客中心設有自動心臟除顫器、並醫療輔助隊逢星期日及公眾假期，派員到指定郊野公園內的固定救護站當值，提供急救及救護車服務，為心臟驟停的人士提供協助。