消防處擬引入消防員定位系統　前線火場中靜止30秒即發警報

造成兩名消防人員殉職的牛頭角迷你倉四級火，令人關注在環境複雜的火場中，消防員的自身安危。《香港01》取得一份招標文件，消防處擬引入消防員定位系統（FLS），屬於一種遇險警報裝置，能發出聲音及可視訊號，當檢測到使用者靜止30秒，即會進入預警模式，幫助在構築物火警行動中找出消防員倒地位置。 有前線消防員認為，招標文件的裝置設計理想，但如有投標，希望處方可以在落實訂購前，讓前線測試效用，如使用步驟會否造成行動負擔等。

消防處擬引入消防員定位系統（FLS），屬於一種遇險警報裝置，幫助在構築物火警行動中找出消防員倒地位置。（資料圖片）

據招標文件，消防員定位系統是一種遇險警報系統（distress alarm system），利用不低於2.2 GHz的高頻無線電波進行無線操作，要求能夠在濃煙下仍有效，有兩個主要裝置，即個人訊號發射器（Personal Transmitter）和手提接收器（Handheld Receiver），每一部發射器都有8位數的獨立編號（ID），有效傳輸視距至少100米。文件列明，有關儀器的服務壽命須達至少5年。

2016年牛頭角迷你倉四級火，兩名消防員殉職。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

距離愈近 接收器響鬧音量愈高

設計要求是，當發射器檢測到使用者靜止約30秒，或由使用者啟動警報，會立即啟動預警模式，同時發出聲響和可見訊號；接收器會即時接收有關訊號定向。預警模式啟動15秒後，發射器會自動進入完全警報狀態（Full alarm），並向所有接收器連續發送該發射器的ID。

當兩部儀器距離愈近，會產生更強烈的訊號，包括接收器的響鬧音量會提高，3米範圍內會由90分貝提高至95分貝。救援隊就可以在火場內沿訊號尋找倒地、失去反應的消防員。

可持續響鬧至少4小時

由前線攜帶的發射器，寬70毫米、深59毫米、長115毫米，在未裝電池時的重量不超過200克，是一部可手提的無線裝置，亦能連接到使用者的呼吸器（BA），並配備一個額外可鎖實的5厘米長金屬D形環或彈簧扣，在無警報的待機狀態下，發射器可以持續使用至少24小時，響鬧裝置一旦啟用，亦最多可持續響鬧4小時。

一部手提接收器可以探測到30部發射器，亦可獨立配對。接收器寬145毫米、深125毫米、長320毫米，在未裝電池時的重量不超過1000克。待機模式下，可以持續使用至少6小時，至於搜索模式可以持續使用至少2小時。

消防處職工總會主席​︰訂購前要充分測試

消防處職工總會主席聶元風表示，自2016年牛頭角迷你倉四級火後，工會有不斷向處方要求加強前線執行任務時的保障，處方亦有回應訴求，目前有熱能探測器輔助辨識人員位置，而呼吸器亦有無線電子監測系統，監察並發送使用情況。

他認為，該份招標文件的裝置設計理想，如成真可令人員如「共同體」，在短時間內找出待救消防員位置，但希望處方可以在落實訂購前，向他們提供全面資料，充分測試是否達到理想效果，如使用方法會否對行動造成負擔，或與目前已有裝備有無大分別等，避免浪費公帑資源。

英國正花1300萬元 研發實時3D消防員定位

翻查資料，英國的研究與創新部（UKRI）去年10月就曾為消防員在火警現場的實時定位系統招標，開發價達125萬英鎊（約1,277萬港元），功能要求包括在陌生環境中可以即時部署，以實時3D呈現消防員位置及相關數據等。

本港消防處早前經政府物流服務署招標，將於5月2日截標，供應商須分別提供2部發射器及2部接收器作為樣本。