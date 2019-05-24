房委會擬再擴大馬鞍山居屋發展規模　申請放寬地積比率至5.53倍

房委會早前擬擴大馬鞍山路居屋項目，向城規會申請將部份原為「道路」及「綠化地帶」的土地納入項目範圍。 房委會近日再就同一居屋項目，向城規會申請放寬住宅地積比率限制，由原來的5.5倍增至5.53倍。當中鄰近港鐵大水坑站的一座住宅大廈將增加一層至40層高，料可將總單位數量由2,069個增至2,079個，而可容納人口則增至6,403人。

5座住宅大廈中較近港鐵站的A座將會增加一層至40層高。（城規會文件）

改劃涉及的居屋項目位於馬鞍山路，鄰近港鐵大水坑站，附近為私樓屋苑曉峯灣畔及居屋屋苑錦泰苑，將興建5座介乎37層至40層的住宅大廈。房委會近日就項目向城規會申請，將住宅地積比率由現時的5.5倍增至5.53倍。

可容納人口將由6,373人增至6,403人

根據城規會文件，放寬地積比後項目內5座住宅大廈中，較近港鐵站的A座將會增加一層至40層高。而項目的總單位數量由原來的2,069個增至2,079個，而可容納人口則由原來的6,373人增至6,403人。翻看房委會早前提交的改劃申請，當時住用用途的總樓面面積為10.45萬平方米，現時增加約570平方米至約10.5萬平方米。

房委會稱，為配合去年12月政府公布的政策，房委會就公營房屋項目可增加的單位量作檢討。惟馬鞍山路項目已進入打樁的後期階段，若涉及重大修改規劃及設計將導致項目延誤，因此房委會僅建議略為放寬地積比率，以充份運用現時餘下的地基設計負載能力。

房委會擬擴大馬鞍山路居屋項目規模。（城規會文件）

房委會早前亦曾就上述項目向城規會提交申請，當中除了「住宅（甲類）9」地帶外，房委會亦擬改劃三片「綠化地帶」及「道路」土地作住宅用途。當時房委會預計改劃後可將單位量由原來的1,700伙，增加369伙單位至2,069伙。翻查資料，項目預計可於2021/2022年落成。

項目背山面海，鄰近馬鞍山郊野公園，而其高度限制為主水平基準以上140米，較前方的曉峯灣畔、嵐岸及星濤灣等私樓屋苑為高，預料高層住戶可享有海景。根據城規會文件，日後將設有一條附有零售設施的行人天橋，連接居屋項目及欣安邨。