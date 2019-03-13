【新居屋2019】馬鞍山錦暉苑享無敵海景　買餸要去恆安邨

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4,871伙單位。位於馬鞍山的錦暉苑鄰近港鐵恆安站，步程只需5分鐘，但屋苑未提供商場及街市，要外出用膳或買餸，便要依靠附近的私人屋苑及公共屋邨商場。不過該屋苑景觀一流，向西單位料可享無敵吐露港海景，由於南面及北面的建築物高度只有80米，錦暉苑高層向北及向南單位料也能望到海景。 除了錦暉苑外，今期將軍澳雍明苑也是臨海屋居，而何文田冠德苑更位處高山之上而成為今期居屋王，餘下三個屋苑為長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑及沙田旭禾苑。

馬鞍山錦暉苑樓高36層，預料於2020年落成入伙。(楊榮飛攝)

中小型單位佔三分二

錦暉苑位於馬鞍山恆健街，為單幢式大廈，樓高36層，今日（13日）所見，已興建至30樓。

屋苑提供735個單位，當中有210伙是不足300平方呎的細單位，餘下單位都是近400至500平方呎的中小型單位。由屋苑步行至馬鐵恆安站只需5分鐘，而旁邊則是馬鞍山循道衛理小學、英基啓新書院及其小學部。

+ 2

區內第三個臨海​居屋 永久海景需捱西斜

錦暉苑最大賣點是其臨海位置，根據該區的規劃大綱圖，其旁邊土地都屬於休憩用地，該屋苑是繼區內錦泰苑、錦豐苑之後，第三個臨海居屋。

屋苑向西單位面向吐露港，可飽覽永久海景，眺望對岸中大、以至八仙嶺郊野公園美景，惟需想受西斜問題。買不到向西單位也有機會望海，原因是屋苑大廈樓高110米，而南面的私樓天宇海高度為80米，因此錦暉苑高層單位也有得享海景，兼是向南樓；向北座向雖然不及向南可冬暖夏涼，但東北面是兩間學校、而北面的私樓觀瀾雅軒高度也是80米高，因此向北高層單位也能斜望吐露港。

錦暉苑樓高110米，南北的屋苑只有80米高，因此向南及北的單位也可望到吐露海港。（城規會網頁截圖）

鄰近海濱長廊 15分鐘到馬鞍山運動場

錦暉苑西面是馬鞍山海濱長廊，設有緩跑徑、單車徑等，可一直連接至沙田海濱單車徑至大埔區，作為悠閒活動設施相當方便。距離屋苑約10至15分鐘步程便是馬鞍山遊樂場和馬鞍山運動場，是區內主要康樂設施，亦附設較具規模的兒童遊樂場。

不過由於是單幢樓，錦暉苑未設有商場及街市，住戶日後要外出用膳，便要到附近的私人屋苑商場。倘要到街市買餸，便要步行15分鐘左右到恆安邨內的街市，沿途無瓦遮頭，遇上夏天或滂沱大雨，相當不便。

雖然鄰近港鐵站，但要注意屋苑鄰近港鐵路軌，日後或會聽到噪音，準買家應注意。而據區議會會議紀錄，當區區議員及居屋當年曾反對於屋苑現址興建居屋，指由於區內人口已飽和，相信日後更多人遷入後進一步逼爆社區及馬鐵線，日後要留意社區承載力。

↓↓2019年推售居屋一覽↓↓