【居屋2019】馬鞍山錦暉苑享永久無敵海景　細單位為主入場費最低

房委會將於本月30日起接受新一期居屋申請，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 位於馬鞍山的錦暉苑提供735伙單位，當中逾半為面積達370平方呎以上的中小型單位，最低入場費只需156萬，是今期最低。屋苑1部分向西，可享永久吐露港海景。而項目鄰近港鐵恆安站，惟生活設施或須依賴鄰近的恆安邨、頌安邨附設街市及商場。

屋苑向西單位面向吐露港，可飽覽永久海景。（余俊亮攝）

錦暉苑位於馬鞍山恆健街，為單幢式大廈，樓高36層，合共提供735伙單位。當中210伙為面積介乎275平方呎至293平方呎的細單位、455伙單位面積介乎371平方呎至426平方呎，而餘下的70伙，面積為455平方呎。屋苑的關鍵日期預計為2020年10月31日，為今期居屋中較遲入伙的項目之一。

距離港鐵站5分鐘路程

錦暉苑距離港鐵恆安站約5分鐘路程，另步行約5分鐘亦有大型巴士總站，多條巴士路線可分別前往沙田、機場、九龍區，如尖沙嘴、荃灣等地及港島區各地。

屋苑與區內多個大型私人樓盤為鄰，包括觀瀾雅軒及天宇海；而附近亦有數個公共屋邨，如恆安邨、頌安邨等。由於錦暉苑未附設街市及商場等，故居民入伙後需要到附近公共屋邨的街市及商場，路程約為10至20分鐘。而毗鄰的天宇海商場，則主要為食肆及超級市場，可滿足日常生活需要。

此外，錦暉苑對開是馬鞍山海濱長廊外，距離馬鞍山運動場、馬鞍山遊樂場等亦僅需要約10分鐘的步行路程；而屋苑對開更設有佔地逾2000平方米的西沙路寵物公園。

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向西單位能飽覽吐露港海景

由於錦暉苑面向吐露港，而根據城規會網頁資料，其前方、旁邊的用地均被劃作休憩用地，料向西的單位能永久享有吐露港無敵海景。至於屋苑的南北方向雖各有私人屋苑阻擋，但由於私樓樓高僅80米，較樓高110米的錦暉苑為低，預料向南、北方向的高層單位，景觀甚為開揚。

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今期居屋以市價五九折發售，錦暉苑的售價介乎156萬元至348萬元，平均呎價為7,180元。錦暉苑是今期居屋入場費最低的一個，加上可享海景及交通方便，預料吸引力大增。房委會將於5月23日派表、同月30日接受申請，而今次房委會亦首度接受電子申請。