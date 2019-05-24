【公務員招聘】飛行服務隊招見習機師月薪2.6萬起　毋須大學學歷

不少學生畢業在即，又到求職旺季。政府飛行服務隊今日（24日）起招聘見習機師，月薪由26,075元至29,740元，薪金對不少新鮮人來說相當吸引。 不過要投考這份工作，要符合一定要求，雖然毋須大學學歷，但卻要求中學文憑考試（DSE）英國語文科成績達第3級或以上、或具備同等成績。投考者並要通過體格檢驗，以及通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗。這份工作更要求應徵者有良好視力，但佩戴眼鏡或曾接受矯視手術都可以接受。 翻查資料，過去就見習機師一職，平均每年度吸引約2400人申請。有關招聘將於6月6日截止申請。

政府飛行服務隊招聘見習機師。資料圖片／政府飛行服務隊影片截圖）

要成為飛行服務隊的見習機師，基本入職條件包括符合語文能力要求：須在香港中學文憑考試（DSE）有五科包括英國語文科成績達第3級或以上；或在舊制香港高級程度會考（AL）有兩科高級程度科目成績達E級或以上，以及在香港中學會考另外三科成績達第3級／Ｃ級或以上，其中包括英國語文科；或具備同等學歷。

按國際標準體檢 須接受三年訓練

應徵者並須按照國際民用航空組織的標準，通過體格檢驗，並具有良好視力，申請人只要符合香港民航處一級體檢的要求，如需佩戴矯視鏡及或曾接受矯視手術，亦會予以考慮。遴選方面，須通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗。

見習機師職責須接受三年訓練，並須遵守政府飛行服務隊條例有關紀律事宜的規定，及可能須要穿著制服及輪班工作；在正常辦公時間以外及在周末接受培訓；及在香港以外地方接受培訓。

+ 13 + 12 + 11

每年逾二千人投考 競爭激烈

翻查資料，由2014-15年度至2018-19年度，見習機師一職在四個年度有展開招聘，平均每年度吸引2,474人申請，2016-17年度最多人投考，有3,087人申請；該職位由2014-15年度至今年2月28日，共錄取18人。