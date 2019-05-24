吳文遠向梁振英擲三文治案　律政司求終極上訴　吳指控方技不如人

社民連主席吳文遠向時任特首梁振英方向擲「臭魚三文台」，原被裁定襲擊罪成，被判囚3星期，但上訴得直脫罪，律政司不服，要求案件上訴至終審法院，今（24日）在高院要求批准再上訴時，上訴法官提到的一些觀點，並未有機會讓控方解釋，惟吳卻指控方舉證不足，給10次機會都無補於事，更指控方是技不如人。法官押後裁決。

吳文遠在應訊之餘，不忘在法院門外示威。（朱棨新攝）

梁閃避成功擊中在旁警員

吳文遠原被控於2016年9月4日，在半山高主教書院襲擊署理總督察劉泳鈞，案發當天是立法會選舉日，時任特首梁振英投畢完離開時，吳向其方向擲三文治，梁閃避成功，三文治意外擊中後面的劉。

官指劉未有憂慮被襲

高院法官邱智立早前在判詞指，劉在涉案影片中從容前行，只稍為郁動雙手，看不到劉有半點憂慮被襲擊。假若三文治根本不會擊中劉，而他是基於自然反應，或受訓練下伸手「擋格」，這不構成普通襲擊罪，因此裁定吳文遠上訴得直。

未有機會解釋法官看法

律政師的代表要求高院批准作終極上訴，並稱無論在原審或上訴時，控辯雙方未有就邱提的理據作解釋。邱官亦沒有透露他正在考慮這因素，控辯雙方均沒有機會就作回應，控方因而蒙受不利，由於案件涉廣泛重要性，要求上訴至終院。

吳指現法官說法是提醒了控方

吳卻指律政司因舉證不足在先，不可歸咎在法庭的智慧和經驗，事源於控方在證供層面有先天缺陷，再給10次機會他們回應也無補於事。吳又補充，控方未能成功舉證，法官現提醒控方，若准控方再解釋，亦有欠公允，直指控方是技不如人、棋差一著，認為控方並無合理爭辯之處。

案件編號：HCMA595/17