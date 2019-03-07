【吳文遠案】梁振英FB反駁法官質疑：在黃毓民案都有出庭作證

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，向前特首梁振英擲三文治，並擲中一名署理總督察。高院昨日裁定吳上訴得直，處理是次上訴的高院法官邱智立，案中有充份證據證明吳有意圖襲擊時任特首梁振英，質疑控方因梁當時的特首身份，為避免傳召梁作為控方證人，而選擇檢控吳襲擊署理總督察。 梁振英事隔一日後主動在社交媒體回應事件，指自己在黃毓民襲擊案及吳文遠案中均有出庭作證，不存在檢控官避免傳召他作控方證人的可能。

劉夢熊在facebook點評吳文遠案，斥檢控部門對於梁振英「一再遷就以及包庇」。(資料圖片/Elson Li攝）

梁振英今(7日)下午在facebook撰文指，吳文遠襲擊案發生在2016年9月4日，而他在案發之前的4月已經在黃毓民襲擊案中出庭作證，而且作證時間甚長。而在吳文遠案中自己亦有出庭作證，「因此不存在在吳文遠一案中任何避免傳召我作為控方證人的可能。」

梁振英發帖後僅隔七分鐘，曾力撐梁振英參選、選舉後與梁反目的劉夢熊亦在facebook拍片點評事件。劉夢熊指邱智立的判詞發人深省，「除了吳文遠襲擊案之外，去年12月12日鄭若驊放生梁振英依然記憶猶新」。劉又斥檢控部門對於梁振英「一再遷就以及包庇」，不惜毀掉已經延續了170多年的法治精神；又稱法治精神是香港的家當，忠告檢控當局「痛改前非、懸崖勒馬」。