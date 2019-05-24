機場麻疹爆發　民航處港鐵急購本地獲獎空氣滅菌機　秒殺病毒

本港創科發明再度揚威海外。多間科學園園區企業參加「第47屆日內瓦國際發明展」，共獲得50項大獎，包括最崇高的「至高榮譽大獎」。當中科研公司「Hygeatec」研發的空氣滅菌機，透過專利的等離子技術，以閃電網方式分解細菌病毒，發明獲得金獎。早前香港機場爆發麻疹，其民航處總部內航空交通管制中心亦增添機器，以預防各種傳染病及感染。 此外，夏日蚊患嚴重，科研公司「柏橋生物科技」研發含專利配方的驅蚊衣物柔順劑，用於衣物後可驅蚊蟲高達99%，效力持續30日，且對衣物外約15厘米範圍有效。

科技園公司今（24日）舉行祝捷會，其參展的16間園區企業獲得50項大獎，當中研發出水性製造及回收電池技術的皓智能源有限公司，則獲得「至高榮譽大獎」。（科技園公司提供）

上月在瑞士日內瓦舉行的「第47屆日內瓦國際發明展」，本港代表團包括5間大學及7間科研機構，展出近120個的發明項目，共獲得56個金獎及53個銀獎。科技園公司今（24日）舉行祝捷會，其參展的16間園區企業獲得50項大獎，當中研發出水性製造及回收電池技術的皓智能源有限公司，則獲得「至高榮譽大獎」。

用於航空交通管制中心及港鐵站長室

至於近月本港爆發麻疹，多名香港國際機場工作人員患病。研發創新空氣滅菌機的「Hygeatec Company Limited」，則利用其專利「Plascide」等離子技術消滅細菌，將空氣中的細菌及病毒，通過等離子技術形成的微閃電群管道，一秒內即可消滅，如流感病毒、金黃葡萄球菌和肺結核菌。公司研發總監徐奕偉透露，機場控制室早於2009年引入該技術於中央冷氣系統，近期再於民航處總部內航空交通管制中心增添中型號的空氣滅菌機，隨後港鐵亦為站長室等添置機器，以預防各種傳染疾病及感染。

Hygeatec Company Limited的研發總監徐奕偉表示，專利「Plascide」等離子技術消滅細菌，可預防各種傳染疾病及感染。（李慧妍攝）

老人院放置滅菌機 患病率少六成

徐奕偉表示，港鐵落馬洲及羅湖口岸亦於2011年引入該技術；而兩年前於沙田一間老人院合作，在活動空間放置中型滅菌機，發現在流感高峰期間，長者感染患病率減少約六成。中型滅菌機體積如一般坐地式空氣清新機，徐奕偉指，在300平方呎空間使用1小時，殺菌率達97%以上；而新推出的便攜式空氣滅菌機，在3立方米空間使用1小時，殺菌率更高達99.9%。

早年由蚊傳播的「寨卡病毒」於中南美洲爆發，柏橋生物科技有限公司技術總監蔡崢鳴表示，其研發含專利配方的驅蚊衣物柔順劑，使用「百滅寧」（Permethrin）及「拜富寧」（Transfluthrin ）兩種驅蚊成分，透過納米孢子技術將物質留在衣物上，可減少蚊蟲靠近，並對人體無害。市場經理潘燦民指，產品於今年5月網上平台出售，銷情不俗，日後將推出防蚤、塵螨的柔順劑及噴劑。

柏橋生物科技技術總監蔡崢鳴（右）及市場經理潘燦民（左）介紹含專利配方的驅蚊衣物柔順劑。（李慧妍攝）