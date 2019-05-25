【逃犯條例】黃英豪：歐盟干涉不恰當　李卓人：憂香港失司法獨立

《逃犯條例》爭議日趨白熱化，歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表昨（24日）向港府發外交照會，就此正式提出抗議。「萬人同聲撐修例公義組」召集人黃英豪今早（25日）在電台節目批評，有關做法非常不恰當，認為歐盟應直接向外交部駐港特派員公署反映事件。前立法會議員李卓人就指，歐盟此舉是擔心香港已失去司法獨立。

歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表昨日與特首林鄭月娥會晤，對逃犯條例修訂表達關注和擔憂。歐盟又發出正式的外交照會（formal diplomatic “demarche”），令事態升級。黃英豪批評，歐盟做法非常不恰當。他解釋，按照《基本法》香港外交事務屬中央政府負責管理，歐盟理應向外交部駐港特派員公署反映。

李卓人認為商界對《逃犯條例》是「敢怒不敢言」，中央出聲就要歸隊。（資料圖片）

工黨前立法會議員李卓人就指，早前到美國與國會議員、商會及勞工等組織會面，他們均關注修例，擔心損害在港美國人的人身安全，亦希望維持香港的良好營商環境，關注修例後會否影響香港的一國兩制及高度自治。



李卓人又批評，行政長官林鄭月娥提出修例是不正常地硬推，包括只有20日諮詢期、要求盡快7月前通過及繞過法案委員會直上立法會大會，都是「霸王硬上弓」，他到美國是期望尋求國際社會支持。他又質疑政府為何急提修例，因為台灣陸委會已表明，即使修例後，台灣不會同意移交台灣殺人案疑犯陳同佳。