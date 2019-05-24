【逃犯條例】被許智峯連罵六聲「無廉恥」　李慧琼強忍免打亂部署

內務委員會今召開4.5小時的特長會議，討論修訂逃犯條例「雙胞胎」法案委員會的命運。民主派於會議甫開始即發動「拉布戰」，雙方火藥味不少，負責主持會議的內會主席李慧琼為免影響會議進度，期間嚴格控制議員發言時間。她拒批由公民黨楊岳橋提出終止待續議案要求後，惹來泛民不滿，民主黨許智峯六度在座位上罵李慧琼「無廉恥」，但李一直強忍，未有要求對方收回言論或逐許智峯出會議室，以免「中計」節外生節，令會議無法完成表決解散法委員會，讓修例草案直上大會審議及表決。

李慧琼主持內會，將「雙胞胎」法委員會解散，成為民主派指罵對象。（羅君豪攝）

會議期間有民主派議員質疑內委會撤銷法案委員會的權力何來，法律顧問引用《議事規則》第32條(1)指，「凡立法會已對某一議題作出決定而該議題是以通過的方式作決，則在同一會期內，不得就該議題再行動議議案，但如獲立法會主席許可，則可動議議案，以撤銷該項決定。 」李慧琼認為有關規則適用於立法會大會，亦可適用於內委會。

楊岳橋提終止待續被拒

公民黨楊岳橋提出引用議事規則40條(1)款，要求終止待續目前討論的議案。李慧琼則以現時不是審議議案的場合為由拒絕，她表示考慮到今日會議討論的議程需要在當日結束前要回覆保安局局長，故不批准中終止待續。楊岳橋批評李的做法是雙重標準，「你引用32條(1)又係議案，我用42(1)又係議案，點解你用得我唔用得。」

李慧琼的決定引起在席民主派議員不滿，楊岳橋指摘她「彈弓手」、工黨張超雄斥「輸打贏要」，其後民主黨許智峯在示意有規程問後，發言炮轟稱「李慧琼，你有無廉恥?」李慧琼回應指「許智峯議員，請你直接提出規程問題。」許智峯續稱「我直接提出來，我現在說你沒有廉恥。」許話音未落，現場即有建制派議員開腔指責許。李慧琼雖面有不悅，惟她忍着，續稱「許智峯議員，請你繼續。」許智峯其後逐三度重覆向李慧琼稱「我話你無廉恥」。

李慧琼被許智峯六罵「無廉恥」

李慧琼被許智峯連罵五聲「無廉恥」後，終於出言制止對方:「請你停止對我的侮辱，否則我會視你的行為極不檢點。」許智峯乘勢追擊，繼續表示「我現在告訴你為什麼你無廉恥。」

對比之下，議會陣線毛孟靜和人民力量陳志全曾在本月3日召開的內會上出言抨擊李慧琼「下流」並拒絕收回言論，結果被李慧琼逐出會議室。當時毛拒絕離開，結果引伸出保安人員與民主派對峙場面。今次李慧琼被許智峯六度出言攻擊，卻未有要求對方收回言論，表現可謂相當「包容」，有指因為李深知會議時間緊湊，故「忍辱負重」不欲節外生枝。

+ 6 + 5 + 4

另外，身兼立法會保安事務委員會主席陳克勤，在會上要求於下周召開保安事務委員會特別會議，邀保安局直接向議員介紹法案內容。