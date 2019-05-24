【逃犯條例】外交部駐港公署望外媒「貢獻正能量」　記協質疑施壓

外交部駐港特派員公署副特派員宋如安，21日為駐港外國傳媒舉行「吹風會」，希望外媒報道相關新聞時，「公正平衡客觀」，「為增進外界對香港了解和認知貢獻正能量」。香港記者協會今日發聲明，質疑外交部駐港特派員公署的做法，令人懷疑公署向傳媒施壓，對此表示遺憾。

路透社、共同社、金融時報、CNN、CNBC等駐港機構負責人和記者被邀出席「吹風會」。（外交部駐港特派員公署網站圖片）

外交部駐港特派員公署日前就特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，為外國駐港媒體舉行吹風會，會上表示中央政府全力支持特區政府修例，副特派員宋如安在吹風會上更明言，期望外國駐港媒體公正平衡客觀報道，為增進外界對香港了解和認知貢獻正能量。

記協聲明表示，傳媒作為社會的第四權，有監察政府、報道社會真相、揭露社會不公的天職。駐港特派員公署作為外交部的代表，要求外媒為了增進外界對香港的了解和認知而貢獻正能量，令人感到公署正在向傳媒施壓，記協對此表示遺憾。

聲明又指，公署早前亦明確指出，《逃犯條例》修訂是本港事務，港府已向立法會提交《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 (修訂)條例草案》，審議工作正在進行中，向社會各界解釋草案是特區政府官員的職責，負責處理外交事務的外交部駐港特派員公署，就本港事務向外媒進行簡介會，亦會造成混亂，記協認為此舉並不洽當。