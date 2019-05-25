【虐兒】「沒有保護罪」立法　熊運信：法律只是訂出道德最低尺度

法律改革委員會早前建議增設「沒有保護罪」，指若照顧者或與受害人同住並有頻密接觸等人士，因無保護兒童或易受傷害人士導致他們嚴重受傷或身亡，分別可最高判監15或20年。 法改會轄下「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信今（25日）在香港電台節目《香港家書》早提到，委員會是希望透過訂立罪行，帶出「市民如果不認真履行照顧責任，就有可能引致身負刑責」的訊息：「道德上每人都應有保護兒童及容易受傷害的人士（的責任），法律只是訂出道德的最低尺度。」

熊運信指，冀藉立法帶出「市民如果不認真履行照顧責任，就有可能引致身負刑責」的訊息。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

熊運信在電台節目《香港家書》稱，過去社會上不時發生兒童捱餓導致營養嚴重不良、以及因受襲擊至變成植物人的案件，他對這些案件感到極為痛心。然而往往受害人無能力覆述事發經過，疑犯又保持緘默或推諉卸責，控方最後可能被迫控告疑犯較輕微罪行；然而該項罪行不足以反映加諸受害人身上的傷害的真實嚴重程度。

他指委員會希望堵塞此法律漏洞，因而近日建議訂立「沒有保護罪」。他提到，罪行涵蓋範圍廣泛，建議亦包括但不限於安老服務或從事教育工作的人士，例如老師；強調新罪行只定出最低的要求，即是照顧者要盡力保護被虐者，讓他們避免受到嚴重傷害。

他重申，委員會是希望透過訂立罪行以帶出以下訊息：如果市民有責任保護兒童或易受傷害成年人，但不認真履行這責任，就有可能引致身負刑責。「道德上每人都應有保護兒童及容易受傷害的人士（的責任），法律只是訂出道德的最低尺度。」

法例諮詢期將於8月16日結束，他希望各界能提出意見，小組委員會會仔細考慮後再向法改會作最終建議。