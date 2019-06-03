聾人被誤送青山　揭手語翻譯不足　聾人子女盼改變「零支援」困局

如果說到無障礙環境，你第一樣聯想到的場面是甚麼？資深手語翻譯員蘇劍雲表示：「搭升降機有凸字、坐輪椅嘅有無障礙通道，令佢哋可以暢通無阻…咁聾人呢？」 手語是一種使用肢體動作、臉部表情表達意思的語言，主要使用者和使用對象是聾人。據政府統計處的數字顯示，在2013年香港聽覺有困難人士為15.5萬人，然而按照政府與香港復康聯會、社聯早前定立的《香港手語翻譯員名單》，現時只有53個符合基本條件的手語翻譯員；手語翻譯員嚴重不足，其實正正反映社會對聾人權益、手語文化的不重視，受影響的不單聾人，亦影響聾人子女、CODA（Child Of Deaf Adults）。 有CODA不甘聾人社群的權益受忽略，在6年前成立香港聾人子女協會，開手語班以至為聾人家庭提供各種協助，冀為聾人社群加強支援，改善聾人「零支援」的現況。

在無聲家庭長大的陳佳儀，直言香港社會環境並不太接納手語。（盧翊銘攝）

CODA：香港社會仍並不太接納手語

要了解香港手語翻譯員有多不足、社會怎冷待手語文化，就必須要提到2016年聾人被送到青山醫院的事件：2016年11月某日，聾人廖先生因與家人爭執，卻被家人報警稱有「精神病」。而警員接報到場後，因為警員不懂手語也無尋求手語翻譯，只聽其母說法，遂將廖送往屯門醫院急症室，最後卻又因院方未有安排手語翻譯，廖因而被送入青山醫院留院7天，期間更被老闆當作無理曠工而遭辭退。

事隔多年，情況又如何？「手語翻譯員係完全唔足夠。」身為聾人子女CODA的陳佳儀稱，香港社會環境仍並不太接納手語，即使想要在活動中爭取手語翻譯，亦相當困難：「比如想喺一啲節目嘅司儀旁邊做手語，都唔得，要喺台下做（打手語）。」她指出，理解對方並非歧視聾人，可能只是因為要顧及活動觀感。然而，這些考量，往往令手語翻譯在不同的節目、活動中缺席。

蘇劍雲指，不少人會認為一般文字已可以照顧聾人需要，但大家都忽略是聾人教育水平未必高。（盧翊銘攝） 不少人誤以為文字可照顧聾人需要 有超過十年手語翻譯經驗的手語翻譯員蘇劍雲亦提到，「搭升降機有凸字、坐輪椅嘅有無障礙通道，令佢哋可以暢通無阻…咁聾人呢？」 他指出，不少人會認為一般文字已可以照顧聾人需要，但大家都忽略是聾人教育水平未必高，加上手語與說話的文法不同，所以聾人閱讀文字上「都係差啲」。在這個情況下，蘇劍雲直言：「咁咪啫係近乎零支援囉？」

專職社工不足 聾人家庭難獲合適服務

事實上，除了手語支援服務不足，他指其他針對聾人的支援服務一樣並不足夠：「但政府、社會都以為已經足夠。」他又指，現時能服務聾人的社工也只有兩至三個。也許有人會認為社工無能否服務聾人之分，但他提到，社工必須要熟悉、了解聾人的文化，才能解決到聾人的困擾。

當中，如要為聾人之間作婚姻調解等等，「（CODA）會覺得你（社工）都係唔明」。他稱往往最後社工不明白聾人的情況，只好按既定標準完成「工作」，結果當然強差人意。

陳佳儀（中）在2013年創立香港聾人子女協會，而姚亦蔚（左）及蘇劍雲（右）都是協會的幹事。（盧翊銘攝）

以上的情況，大多數的CODA都曾經面對過；而不甘於現況的陳佳儀決定動起來，在聾人社群中尋找同樣有著CODA身份的有志之士，當中亦包括蘇劍雲，他們遂於2013年創立香港聾人子女協會，2015年更成功註冊成為公共慈善機構，成為亞洲第一個成功註冊的CODA會。

現時在協會擔任手語導師的蘇劍雲指出，聾人並非智力水平有問題，但只是因為與社會語言不通，才會令聾人一代影響一代。他直言，如果政府能夠做好整個配套，如加強手語支援，減低社會對手語的反對聲音：「做法睇落好微小，但其實可以影響好多嘢。」他認為聾人的發展及將來亦會變得更好。

現時協會除了提供手語翻譯服務，亦會開設手語班、為聾人提供心理輔導、聾人父母支援、家庭調解等等。CODA作為聾人社會及有聲世界的橋樑，蘇劍雲指CODA更了解兩邊世界的文化，也更明白聾人的處境。

今年20歲的姚亦蔚是大學生，但已決定投身為聾人服務。（盧翊銘攝） 父親聽力轉差釀爭拗 女兒學助人自助 而作為CODA會活躍份子的姚亦蔚，中學時父親因年邁而聽力變弱。當年的她發現父親聽力變弱，對父親而言當然是大打擊，但不了解情況的自己及家人，也會因溝通問題與父親不時有爭拗。目睹父親情況慢慢轉變，她於是在網上尋找有關的資訊，無意間找到協會，最後更成為了協會的幹事。 由原來不認識CODA，到加入協會成為一份子，姚亦蔚稱是因為知道協會並非只是幫助聾人，而是幫助整個聾人社群的家庭，協助CODA的成長。在加入的短短一個月，她透過家訪已發現其實每一位CODA都相當獨立、語言能力強，直言其實因為環境因素，CODA往往有比起常人更高的天資或天賦：「外人會覺得小朋友呢個身份好慘，但其實我覺得應該要為CODA呢個身份自豪。」

聾人子女協會大窩口會址在今年5月正式啟用。（盧翊銘攝）

協會創立至今已達6年，創辦人兼義務總幹事陳佳儀稱，目前已有超過300個會員逾100個義工。曾經以協會身份出席過國際性的CODA會議，她發現世界各地的協會都只是聚會形式，真正推動、爭取社群權益少之又少。而香港的協會短短幾年間已達到一定規模，得來不易。

她提到，部分現存的聾人組織未能照料到聾人家庭層面，她希望藉家訪、家庭調解等，拉近、修補CODA及其家人的關係，並冀望藉公眾教育令更多人了解CODA以及聾人社群，從而達到協會宗旨：「聾健一家親」。