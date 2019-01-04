聾人起爭執上庭　疑被手語翻譯員慫恿認罪　聾人組織：做法荒謬

聾人組織「龍耳」近日接獲一名聾人阿立（化名）投訴，指他與友人發生爭執，期間阿立損毀了友人的水桶，案件押至法庭審理；惟上庭前，有手語翻譯員聯同警員到場，懷疑有人不斷要求阿立認罪，期間阿立稱受人出言恐嚇，指「唔認罪就控告你！」、「𠵱啲係小事，認咗佢」、「如果你唔認罪就會留案底」。聾人組織龍耳批評事情荒謬，更指責有人做法違反專業守則。

拒絕其他手語翻譯員協助

爭執發生半個月後，有警察聯同手語翻譯員陳言（化名）到阿立家中，要求阿立到警署協助警方調查，並拒絕阿立一家尋求律師和其他手語翻譯員協助，過程中有人不斷強調自己立場中立，並對阿立說：「如果唔去，下次警察真係來拘捕你」，阿立及其家人大感不忿，指有人一直自說自話，並非翻譯警察的說話。

事後阿立到警署錄取口供，而案件亦押至法庭進行案情聆訊。在首次案情聆訊的案情中指，爭執期間，阿立「踢倒」阿泉的水桶，不過阿立堅決否認案情，並指自己沒有「踢倒」水桶，只是用手推了一下，案件於是押後再審。

聾人組織「龍耳」負責人邵日贊（右）接獲聾人阿立（左）求助，指其在聆訊過程中，懷疑不斷被人施加壓力。（鄧倩螢攝）

警方回覆《香港01》查詢時指，為保障特別需要人士享有與其他市民相等的法律保障及權利，警方在調查涉及聽障人士的案件時，如有需要為有關人士錄取口供，不論他是證人、受害人或疑犯，人員會考慮要求手語傳譯員協助。若被捕人是聽障人士，則必須安排手語傳譯員在場協助，該手語傳譯員亦會在日後審訊時擔任證人。

多次要求當事人認罪

於第二次審訊中，聾人組織「龍耳」負責人邵日贊早上陪同阿立到達法庭，手語翻譯員陳言亦聯同警察到場，要求與阿立到法庭內的會客室對話，談話期間警察甚少發言，但有人多次要求阿立認罪，又指「𠵱啲係小事，認咗佢」、「如果你唔認罪就會留案底」，甚至表示「會影響仔女將來前途」，邵日贊聽畢立刻要求停止施壓，並指責向當事人施加情緒壓力是不當行為。阿立其後表示害怕子女會因此受影響，最後態度軟化，於庭上承認案情。

在首次案情聆訊的案情中指，爭執期間，阿立「踢倒」阿泉的水桶，不過阿立堅決否認案情。（陳焯煇攝／圖片非審理該當事人的法院）

邵日贊形容事情極離譜，並批評有人沒有遵守專業守則，更質疑其妨礙司法公正，「手語翻譯員是翻譯角色，應該警察說什麼就翻譯什麼，絕不能以個人意願翻譯。」他續道：「警方拘捕了一個人，是由法官定他有沒有罪，最後他得到什麼後果，應該當事人自己去承擔！」

「手語翻譯員是翻譯角色，應該警察說什麼就翻譯什麼，絕不能以個人意願翻譯。」邵日贊說。（黃寶瑩攝／圖片非當事人）

司法機構：不會評論個別事件

事後，阿立與其太太到警察投訴科及司法機構語文組投訴，指責警方及手語翻譯處事不當。《香港01》就此向司法機構查詢，司法機構回覆時指，不會評論個別事件，如收到任何投訴，會按既定程序處理；此外，司法機構表示手語傳譯員並非司法機構職員，指他們以兼職身份為法庭提供手語傳譯服務，對於他們接受政府部門或其他機構聘用時提供服務的情況，司法機構不作評論。

而警方向《香港01》回覆時則表示，投訴警察課已接獲相關投訴，會按既定程序公平公正處理，現階段不宜作進一步評論。

律師文浩正接受《香港01》訪問時強調，就普通個案而言，任何法庭或警方所使用的傳譯員，在傳譯時應該準確地為法庭或當事人傳遞訊息，不能擅自添加其他意見，如涉及重要決定，例如認罪與否，更應讓當事人自行索取法律意見而決定，手語翻譯員均不應該超越界線參與案件。

聾人受冤情況普遍

過去，聾人在面對司法、執法，或公共服務時遇上困難屢見不鮮。邵日贊指，不少聾人因自覺無法與健聽人士辯論，加上教育程度偏低，如遇不公或委屈都會草草認錯了事，故被冤屈亦難以申辯。兩年多前，邵日贊亦曾接到一名聾人求助，一名聾人於清晨六時多在高速公路上開車，突然被左邊一輛貨車撞來，導致左鏡被撞歪，其後他把車輛停在公路一旁打算檢查車輛狀態，不料又被後方另一部車輛撞上，該名司機要求聾人賠償，聾人難以辯解整件事情的來龍去脈，最後決定認罪賠償了事。

過去，聾人在面對司法、執法，或公共服務時遇上困難屢見不鮮。邵日贊指，不少聾人因自覺無法與健聽人士辯論，加上教育程度偏低，如遇不公或委屈都會草草認錯了事。（鄭子峰攝／圖片非當事人）

2017年，有一名聾人因與家人發生爭執，警員沒有安排手語翻譯員就到場調查，其後將他送往急症室，院方發言人指因為「以紙筆書寫溝通有效」故沒有安排翻譯，最後該名聾人獲送往青山醫院7天，期間遭僱主視為無理曠工而被辭退。

去年，美國佛羅里達州坦帕市在警方召開的記者會上，有一名女子在場亂做手語翻譯，惹來多名觀眾投訴不當。回到香港，現時手語翻譯員其實並沒有統一制度，那該如何保障手語傳譯質素？詳看下文：政府手語翻譯員制度各自為政 聾人組織批欠透明