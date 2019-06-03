聾人子女遊走有聲無聲世界　同路人冀大眾了解背負壓力、認同價值

在香港，每天都有一群人在有聲與無聲世界中遊走；他們不是科幻小說中的主角，而是聾人子女、CODA（Child Of Deaf Adults）；出生於無聲家庭，生活在有聲社會中，CODA雖與常人擁有同樣健全的身軀，每日卻面對極端的矛盾。 日常用紙球擲向對方是打招呼方法、入屋不會敲門，自小學會「基本待人接物」，但「現實世界」的作風截然不同；在既要照顧家中兩老，亦要承受社會上的期望與壓力，惟社會給予的關注卻太少。 抱著上述想法的 CODA 陳佳儀，為了讓公眾了解他們及聾人社群的情況，在2013年成立香港聾人子女協會，希望社會更關心聾人社群，加強推廣聾人教育，改善情況。

過去十數年，香港聾人數目一直有增無減；政府統計處的數字顯示，聽覺有困難人士由2000年約7萬人，大增1.2倍至2013年15.5萬人。社會或者會稍為留意到聾人生活困難，但對聾人子女（CODA）的了解又有多少？

香港聾人子女協會在2013年成立，2015年註冊，是關注聾人子女及聾人社群團體。（盧翊銘攝）

CODA自少擔當父母與世界的橋樑

《無聲世界一道橋》是香港聾人子女協會出版的第一本書藉，但亦正反映CODA在社會上的身份。香港聾人子女協會創辦人、同是CODA的陳佳儀提到，因雙親都是聾人，不少CODA自小已要照顧家人、背負大大小小家庭責任，「如果父母去睇醫生，個醫生都係問你（CODA），而唔係問父母。」哪怕你只是個六、七歲的兒童，卻在環境迫使下成為了連接無聲家庭與喧鬧城市的橋樑：「有時自己可能學業都未處理到，就要幫手處理屋企經濟問題。」

陳佳儀提到，父母不能身教的待人接物，也成為CODA社交問題的原因之一。（盧翊銘攝） 4歲才學懂說話 「鑽石山」變成「山鑽石」 陳佳儀以自己為例，她在中學畢業後為養家投身社會，做過不同行業，在創辦協會前更是金融行業一員；然而風光背後走過的崎嶇路又有誰明白。 她父母雖是聾人，但年幼時學習手語的機會不多，上課若打手語甚至會被罰，在如此環境下，父母教育水平自然相對低；她作為下一代，由於父母能教導的亦不多，結果手語學不精，說話亦「半桶水」，最後她在約四歲時才開始學習說話。 而因為手語同口語文法不同，更不時會出現「鑽石山講成山鑽石」的情況。雖然最後憑努力最後仍可以進修升學，但部分困難依然存在。

說話過於直接 以擲紙球作溝通模式

除了言語發展緩慢，父母不能身教的待人接物，也成為CODA尖銳的稜角。陳佳儀指，工作時曾經因為不懂得修飾言辭，說話過於直接而被同事質疑：「唔使講到出口呀嘛？」而CODA在聾人社會中常用的肢體語言，如見到人就拍肩（有「喂」、「嗨」的意思）等，也往往成為另類文化衝擊（Culture Shock）。

年幼時，父母曾教導，如果要叫喚距離自己較遠的朋友，可以揉紙球擲向對方。然而有一次親戚在場時，陳佳儀向父母擲紙球，卻令親戚感到驚訝：「你做咩咁對你阿爸阿媽？」陳佳儀當下亦哭笑不得：「係爸爸媽媽教㗎喎！」

蘇劍雲的弟弟「放棄」了作為CODA的身份。（盧翊銘攝） 事實上，在陳佳儀身上發生的事，也曾經在每一位CODA身上發生。蘇劍雲亦是其中一員，他直言，「無人會教到你點同人相處，係靠自己摸索返嚟。」如見面要打招呼、入屋要先敲門等，然而對CODA而言，「一直都唔會做，自然唔會識。」他坦言因為教育問題，現時仍在學習待人接物。

有CODA選擇放棄身份 拒絕與父母聯絡

有人願意接受，但也有人會放棄CODA身份；蘇劍雲的弟弟就是其中一個。「爸爸媽媽都搵唔到佢，只有我先可以透過打電話搵到佢。」也難怪，社會不理解CODA，亦變相加重了他們在無聲家庭下的壓力：「親戚會話，你啊爸聾嘅，咁你更應該有能力做到（翻譯）。」

蘇劍雲不諱言，本來要承擔家庭責任已不容易，但加上社會、親戚的施壓，CODA背負太多壓力，連他身為專業的手語翻譯員，亦惹父母討厭：「佢哋會覺得你羞辱緊佢，將爸媽聽唔到嘢嘅情況公諸於世。」

陳佳儀（左一）希望可以藉CODA身份，令更多人了解CODA以及聾人社群。（盧翊銘攝）

由教育入手 認清他們是「聾人」

要改善問題，陳佳儀認為要從教育入手。「細個爸爸成日畀人話啞仔、啞仔，其實我好唔舒服。」她提到，其實聾人及其家庭成員都十分厭惡別人稱他們為「聾啞人士」或「聽障人士」，然而社會上對他們的了解甚少，往往「聾啞人士」、「聽障人士」的說法仍不時出現。

陳佳儀不甘於此，她希望可以藉CODA身份，令更多人了解CODA以及聾人社群，從而達到協會宗旨：「聾健一家親」。除了為聾人社群爭取權益、增加聾人教育，陳佳儀更希望香港聾人子女協會可以為CODA提供平台「搵到自己嘅價值，攜手同行」，令CODA肯定自己身份、活出更精彩的人生。