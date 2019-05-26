建造業分判紮鐵及釘板工按年減薪逾7%　工會斥分判制剝削工友

建造業加薪看似「好景」，實則未然。職工盟建築地盤工會調查顯示，行內「壓價」情況嚴重，其中紮鐵及釘板工甚至被減薪，工資分別按年下跌近7.8%及16%。工會批評，建造業層層分判，從中「食價」，甚至有外判商投標呈報工資時「報大數」，自行將差額「落袋」。工會質疑，建築商年獲逾百億盈餘，惟工友常被壓榨，要求港府督責訂立標準工資，及確保公營工程薪酬，不得低於投標報價，確保工友「有汗出、有糧出」。

建築地盤職工總會於今年3月至4月期間，成功訪問1498名具大工資歷的工人，包括紮鐵、釘板、電工、焊接等，調查結果顯示，紮鐵平均日薪按年下跌7.71%，釘板工跌幅更達15.93%，今年平均日薪分別為1,949元及1,657元，不及去年平均日薪的2,112元及1,971元；其餘工種日薪則有微增情況，按年增加10多元至60多元不等。

工會批評，部分工種僅獲微調加薪，加薪幅度不如理想，其中紮鐵工及釘板工更被嚴重壓價，工會質疑，建築商每年盈餘過百億元，前線工友卻未能分享成果，狠斥僱主壓榨工人。

「判上判」承建商各自「食價」

工會又表示，建造業「判上判」情況普遍，由於層層分判，各承建商各自「食價」，結果總承判商向外呈報工資，亦與工人實際「落袋」有異。另有紮鐵工友透露，有外判商甚至會「報大數」，以聘用大工薪酬向承建商報價，惟實際只聘用中工，外判商變相節省成本，從中漁利。

工會要求政府及建築商展開勞資談判，訂立各工種建築工人標準工資，及確保公營工程工人的薪酬，不得低於投標報價，又要求恢復集體談判權，予工友可集體議價，爭取合理薪酬。