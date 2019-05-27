天文台：今日有狂風雷暴　未來九日驟雨連綿　周三最低氣溫24度

一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴，本港雷暴警告仍然生效，天文台亦在上午10時30分發出特別天氣提示，提醒市民香港部分地區會受大雨影響，外出時記得帶備雨具！ 天文台預測，低壓槽未來數天仍為本港帶來持續不穩定天氣，未來九日陽光會消失，市民將要面對多雲、有驟雨的天氣，料周三（29日）最低氣溫將降至攝氏24度；至六月初最高氣溫回升至最高31度，同時局部地區有雷暴。在6月4日當天，同樣大致多雲及有幾陣驟雨，計劃外出參與悼念活動的市民或要在雨中度過。

一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴，令本港今早烏雲密佈。（資料圖片）

五月尾聲雨紛紛，天文台預料今日大致多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴，吹和緩南至東南風，氣溫介乎26至30度。

天文台預料，低壓槽會在未來數天於廣東沿岸及南海北部徘徊，令該區天氣持續不穩定，有驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，明日（28日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，至五月底氣溫再稍降至最低24度。

6月4日料多雲有驟雨

踏入六月，多雲、有驟雨及有雷暴的天氣持續，但氣溫將稍回升至最高30度或以上。今年是「六四」事件30周年，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度，相對濕度介乎75%至95%，市民有機會要在「濕熱」天氣下冒雨悼念六四死難者。