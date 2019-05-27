教大解封時間囊　25年前「神預言」應驗　馬時亨：當年校董如先知

社會新聞
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香港教育大學為慶祝成立25周年，今日（27日）舉行時間囊開啟儀式，解封多件於九十年代封存的歷史物品，當中包括創校校董會主席葉錫安撰寫予2019年校董會主席的信，信中提及當年教院的使命和願景。葉於典禮上親手將信件交到現屆校董會主席馬時亨手上。

創校校董會主席葉錫安（右）於典禮上親手將信件交到現屆校董會主席馬時亨（左）手上。(鄧穎琳攝)

香港教育大學前身為香港教育學院，教院在1992年由羅富國教育學院(1939)、葛量洪教育學院(1951)、柏立基教育學院(1960)、香港工商師範學院(1974)及語文教育學院(1982)合併成為而成，由成立至今剛好25周年。

教大今日舉行儀式，解封20多年前埋下的時間囊，令教育學院在90年代興建時的校舍工程發展總圖、創校課程概覽、1995年畢業生名冊等「重見天日」。

而創校校董會主席葉錫安就將25年前撰寫的信件，親手交到現屆校董會主席馬時亨手上。馬時亨透露，信中提及教院將獲得正名為教育大學，並設學士及碩士學位課程，笑言當年負責撰信的葉錫安猶如「先知」。

當年負責教學統籌委員會第五號報告書，建議五所師訓學院合併為「香港教育學院」。

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