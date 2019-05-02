教大視藝生曾赴美拜師為Katy Perry創宣傳畫　冀藝術教育遍地開花

自小學三年級開始學繪畫、教大視覺藝術教育學士課程五年級生王麗童，一心要發展藝術教育；在數年的大學生涯，王麗童曾到美國追隨藝術家Tracy Lee Stum學師，有感藝術是教育制度的重要一環，多年來更為超過10間學校舉辦3D立體畫工作坊，參與逾30個社區藝術計劃；她筆下的壁畫、樓梯畫及立體畫創作，早已融入不同社區，與你我有一面之緣。 藝術路非熱門，旁觀者甚至會認為「搞藝術搵唔到食！」惟麗童卻高度重視：「香港開始重視創意產業，我唔認為（創意產業）比唔上其他行業！」

教大視覺藝術教育學士五年級生王麗童，背後的壁畫位於教大校園內，為其筆下作品之一。（方家遠攝）

自小學三年級開始，王麗童開始參加繪畫班，每天放學完成功課後，均以畫畫消遣。升讀中學後，雖然課業負擔日漸增加，王麗童仍繼續堅持興趣，更不惜遊走港九新界，「葵芳放學，然後過去北角上畫班，最後返東涌屋企，一直持續到中四。」

好畫畫惟視覺藝術科只考獲3級

麗童醉心繪畫，家人的支持是其中一個動力來源，「放學之後日日返屋企畫畫，爸爸媽媽好支持自己，佢哋會關心我今日畫畫表現，而唔係問我成績。」順理成章地，王麗童在新高中課程選修視覺藝術科，然而在中學文憑試中只考獲3級，她坦言成績未如理想：「但我唔會因為呢個成績，而否定自己能力。」

王麗童自中學已確立希望在藝術方面闖出一片天的志願，中學畢業後曾在演藝學院修讀一年與藝術相關課程，現時更在香港教育大學修讀5年相關課程生涯，決心要在藝術教育方面進發。

王麗童為九龍城區「龍城藝萃之都計劃」的樓梯畫作品，該畫作位於黃埔新邨。（受訪者提供）

王麗童筆下作品：

+ 10 + 9 + 8

藝術教育工作由執教成人畫班開始

DSE過後，麗童並未直接修讀學士課程，而是選擇到香港演藝學院進修一年制舞台及製作藝術證書課程。在學期間繼續發展藝術造詣之餘，她開始接觸藝術教育，執教成人、小朋友畫班，「當時我好奇，應該要點樣先可以教得更好……所以1年後選擇考教大，希望將來可以從事藝術教育。」

自2014年起接觸3D立體畫 更與學生一同設計

進入教大後，麗童在藝術教育方面的經驗逐漸增加，2014年起開始接觸3D立體畫，並將其融入中小學藝術教育。多年來，麗童先後於超過10間中小學舉辦藝術工作坊、參與超過30項社區藝術計劃，開始掌握如何將藝術融入教育，「每次會先在課室講解，然後會同學生一齊出去畫壁畫。」她亦漸漸學懂「放手」，起初完全是由自己設計壁畫，變成現在與學生一同設計。

王麗童發現藝術教育同時具備「生命教育」功能。（方家遠攝）

藝術教育亦備「生命教育」功能

教授學生的經驗令麗童發現藝術教育同時具備「生命教育」功能。她回憶道，曾有一名性格較獨立的學生在工作坊期間抱怨，擔心其他同學參與會影響整幅壁畫的效果，但該名學生經過實際合作後，向麗童說：「Miss，原來咁多人一齊畫，幅畫都可以好靚。」

2017年暑假麗童開始鑽研3D立體畫，因此「膽粗粗」主動透過社交媒體致函不同海外藝術家；最終獲美國著名3D立體畫藝術家Tracy Lee Stum答允，隨後麗童遠赴洛杉磯，跟隨對方生活及學習一個月。

王麗童與Tracy Lee Stum團隊，為巨星Katy Perry創作3D立體畫宣傳新專輯。（受訪者提供）

+ 3 + 2

拜師學藝期間，麗童有幸與Tracy Lee Stum團隊參與藝術創作項目，包括為巨星Katy Perry創作3D立體畫宣傳新專輯。麗童憶述，相關畫作需於7小時內完成，時間相當緊迫，「但完成後好有滿足感、成就感，成個感覺就好似《Teenage Dream》（Katy Perry歌曲）歌詞一樣！」

將進修藝術碩士

麗童去年在第46屆國際街頭繪畫比賽中，獲頒優異獎，隨後亦獲港府頒發才藝發展獎學金。展望將來，即將於今年畢業的麗童預料，接下來到外國攻讀藝術碩士課程，修畢後將回港繼續循藝術教育方面發展，「香港開始重視創意產業，我唔認為（創意產業）比唔上其他行業。」