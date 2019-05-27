【馮永業涉貪案】親述與陳婉玉相戀過程　馮為避人耳目到澳門表白

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關的3間公司，二人就受賄、行賄等罪。馮陳兩人被裁定罪成後，馮出庭自辯，首度透露兩人相戀的過程。他指03年時透過飯局認為對方。對方雖沉默寡言，惟兩人相約打網球，「幾有好感」。而有家室的馮，為避免為人看到，特意到澳門吃飯表白。由於二人見面時間少，陳會陪他「睇樓」拍拖。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉，則被控向公職人員提供利益罪。

稱與馮程淑儀仍屬夫妻關係

馮永業在自辯開初時表示，自己與太太仍屬夫妻關係，育有一名19歲女兒，女兒現時在英國留學，而自被廉署起訴後，已被原先工作的機構終止僱傭關係。

馮指他在2003年4月加入經濟發展及勞工局時，知道一間名為港聯直升機的公司，經營直升機服務，而當時得知該公司正籌備發展定翼機業務。

陳與謝天賜共食一份牛扒 馮感奇怪

馮指，剛上任不久，賭王何鴻燊外甥謝天賜約他共進午飯，當時謝有帶陳參與該飯局，而謝介紹陳「做會計」，該飯局上沒有談及港聯直升機的業務或航權問題，馮形容陳當時沉默寡言，「成餐飯無講過一句嘢」，但陳卻與謝「叫一份牛扒兩份食」，馮感到十分奇怪，又認為謝與陳應該十分熟稔。

約於2003年7月或8月時，馮、陳、謝與另一名女士曾到會所打網球，當時亦未有談公事，之後馮在一個國泰航空舉辦的酒會上再遇見陳時，二人簡單交談，馮又向陳說「得閒再打下波」，馮及後再約陳單獨打網球，馮憶述那次由陳載他回家，陳在言談中透露自己正辦離婚手續，及後二人亦繼續相約打網球，馮形容當時對陳「印象幾好」，二人見面時不會談到公司或直升機業務。

形容「好感是雙向的」

馮承認二人「打咗幾次波後，幾有好感」，又指好感是雙向的。而馮承認在2003年12月10日與陳單獨到澳門吃飯，因為那時雙方均對大家有好感，又形容晚飯性質屬「表白對對方印象」，而因為他有家庭，不想被人看到，故到澳門吃晚飯。

及後二人發展為情侶關係，但馮憶述當時較少時間見面，因他對投資物業一直非常有興趣，不時會去「睇樓」，加上要照顧家庭，故二人見面時間少，所以陳會陪他「睇樓」。

馮協助陳婉玉買樓時討價還價

馮稱自己由1986年開始投資物業，自2000年初已開始聘用地產代理Maggie Ng作物業買賣，而及後他因問陳有沒有興趣投資物業，陳表示有興趣，他才介紹Maggie Ng予陳，但馮指陳不認識香港樓宇買賣任何情況，只是因為「好想同我一齊做啲嘢」，又聽到他說過往十多年因買賣樓宇賺不少錢，才開始協助陳進行物業買賣投資，而馮形容陳「好信我」，全部都是交由他「揀樓」、討價還價等。

陳曾提議要成立公司，但因馮不想家人知道關係，又指「幫佢唔喺為左賺錢」，故終沒有成立有關公司。馮又提到於2004年委托Maggie Ng找「荀盤」及談價錢，及後將半山翡翠園及寶雲閣介紹予陳，馮稱因已透過Maggie買賣樓宇多年，故大部分買賣都有佣金折扣，而在Maggie替陳處理買賣前，亦千叮萬囑她要給予陳折扣。

陳擔心風險 馮接手成買家

馮續指，介紹陳購買涉案雍景臺單位後，因陳曾向他表示「一次過要買三間咁多呀」，認為她或擔心生意風險，他遂接手成為雍景臺買家，亦著Maggie處理好相關文件，相信Maggie在文件上改好買家名字，而因為熟客關係，故在該物業買賣上亦有佣金折扣。

馮表示，由於陳已出支票付該單位的臨時訂金，馮向她稱下次見面時會還給她，而陳以610萬購買半山翡翠園後，放盤價已即升至730萬，可賺取達120萬。馮購買雍景臺時，陳因很感謝他一直幫忙處理投資，故想「分錢」予他，由於對分後馮可得約60萬，陳向他表示「當set off咗」。

案件編號：DCCC761/2018