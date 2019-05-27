【馮永業涉貪案】對名份無要求　馮讚陳婉玉「好溫柔」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關的3間公司，二人就受賄、行賄等罪繼續受審。馮永業自辯時透露，二人拍拖約1年半，收到由陳婉玉以執行董事身份向政府申請就西九龍直升機場減租時，才知道她的身分，當時感到驚訝，因二人從沒討論公事。馮又指陳無論時間上和名份上，都沒有要求， 形容對方「好好、非常好、好溫柔」。

被告馮永業（55歲）及陳婉玉否認受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪。

馮永業作供後離開區域法院。(林樂兒攝)

不想妻子得悉 自己與陳有金錢瓜葛

就涉案雍景臺的51萬臨時訂金，馮不認為是餽贈。他解釋沒向陳要求分享買賣物業的利潤，因他與妻子有聯名戶口，不想妻子知道與陳有金錢瓜葛及解釋錢從何來。他又透露一直幫親暱關係的陳作物業買賣，對她說過「唔會要你啲錢」。

他指離開政府後兩人仍是情侶關係，而由離任至拘捕的十年間，二人曾34次訪澳門，又5次去過內地。他稱在外遊時都是作一般拍拖活動如吃飯、行街，也會「睇畫」、買傢私，以助陳裝飾物業。他解釋，陳「溝通能力比較差啲」、「無能力打理呢啲物業」，故他會幫忙處理投資、與租客溝通等私事。他又形容對方「好好、非常好、好溫柔，作為一個咁嘅身份，佢從來對我無要求，無論時間上，名份上都無要求。」

馮永業作供時，形容陳婉玉「好溫柔」。(林樂兒攝)

拍拖1年半 才知陳在涉案公司任董事

馮表示，陳說過自己在「港聯直升機（香港）」任職，他最初只知陳是「管數」，不知她是董事。就直升機業務，他稱不曾正式與陳會面或以電話書信談論，所有與政府商談，均由賭王何鴻燊外甥謝天賜負責，而所有會議均有謝在場。

至2005年，他收到陳在該年5月25日以執行董事身份，向政府申請西九龍直升機場減租一事的信件，才知其職位。他稱，此前謝亦曾要求減租，沒料過會由陳致信。他收信時有些驚訝，解釋自入職經濟局後未曾與她討論公事。馮再形容對方辦事能力稍遜，不知她涉及直升機業務，故也有懷疑她有沒有能力撰信。

案件編號：DCCC761/2018