中環擬設行人專用區　區議員關注泊車、巴士改道等交通安排

政府提倡「易行城市」，運輸署最新建議，其中以中環為試點，擬在蘇豪區一帶、「大館」及PMQ元創方等景點的連接道路，設部分時間行人專用區，增加核心商業區的步行空間及優化過路設施，最終建議細節將於2020年第2季公布。 有中西區區議員致電商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，目前仍待當局提交更多詳細安排，並且關注有關交通問題，包括停車泊車空間、公共交通工具的路線改道等。

運輸署選定中環為易行城市試點，有關的最終建議將於2020年第2季公布。（區議會文件）

中西區區議員民主黨伍凱欣今早（28日）指，關注有關專用區的交通問題，包括停車場安排，以及公共交通小巴、巴士路線改線等，如究竟封路會令有幾多條巴士線受影響，以及有關改道方案，目前仍需當局提供更多詳細計劃資料。

她亦關注行人道路，一些上坡設施都未有涵蓋，目前整個中西區只有中環扶手電梯較大型，建議計劃亦未有探討擴闊行人通道，料要由區議會逐條街審視。

伍凱欣指，早有非政府機構提出劃分行人專用區，惟區議會有反對聲音，而今次政府建議涉及的範圍更廣，故她料區議會對政府今次建議的支持率只是一半一半。

中環試點範圍以花園道、干德道、西邊街及至海濱為界，並考慮將中環的商業中心區連接到海濱及上坡地區、改善商業中心區的主要行人走廊步行環境以及協助行人探索歷史文物路線及特色街道等。

除了中西區，深水埗亦是試點，政府建議在市集街區，試行每小時30公里低速限制區，將桂林街及北河街的部份時間行人專用區向南擴展至荔枝角道等。另外，當局亦建議設立南昌綠色走廊。