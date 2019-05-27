中環、深水埗列易行城市試點　設低速限制區　明年第2季落實細節

政府2017年提出「香港好．易行」概念，以提升香港的整體行人易行度，並選擇了中環及深水埗為試點地區。運輸署分別向深水埗及中西區區議會提交文件，兩個地區都會成為試點。 其中，深水埗試點範圍由太子道西至興華街，並提出八項主要行人改善建議，涉及試行低速限制區、設立綠色走廊及行人走廊等。至於中環的試點範圍則由花園道至西邊街，並提出五項行人改善建議，包括在中環及上環核心區優化過路設施、美化及擴闊部分街道的行人路等，最終建議細節將於2020年第2季公布。

為締造香港成為世界級易行城市，並選定深水埗及中環為試點，最終建議細節將於2020年第2季公布。（資料圖片）

為推動香港成為「易行城市」，運輸署去年6月至8月開展首階段公眾參與活動，收集市民對提升易行度的初步意見，現展開第二階段公眾諮詢，當中選出中環及深水埗為試點。

署方建議在深水埗以太子道西、大埔道、興華街以至海濱為界，鑑於深水埗為密集式市區，故規劃意向主要連接舊有市區核心及新發展區、重新構思街道網絡、加強綠色空間連繫及締造人人易行環境。

限制區內行車時速須低於每小時30公里

同時，當局提出八項主要行人改善建議。首先，會設立市集街區，由於區內繁忙商店市集零售活動令行人流量非常高，人車爭路情況常見，故建議市集街區內的路段，即介乎欽州街及南昌街之間的元州街、福榮街、福華街、鴨寮街、 汝州街、基隆街、大南街；以及介乎大埔道及荔枝角道之間的桂林街及北河街，試行每小時30公里低速限制區，以提升行人安全；同時建議優化市集街區內部分路口設計、以及將桂林街及北河街的部份時間行人專用區向南擴展至荔枝角道等。

運輸署建議，市集街區內的路段試行每小時30公里低速限制區。（資料圖片）

另外，運輸署建議設立南昌綠色走廊，優化南昌街現時休憩處通往至海濱，以及擴闊南昌街部分路旁的行人空間；設通州綠色走廊，活化西九龍走廊橋底空間，並擴闊附近行人路及過路處等；並設立學校區，即在東沙島街與福榮街一帶學校區提供安全及有趣行人道。當局亦會設立大南布藝區，在時裝及成衣工藝店林立的大南街及周邊街道美化環境，及擴闊行人路及過路處。

而運輸署亦建議設立南北及東西連接走廊，即在東京街和欽州街貫通深水埗的新舊區；以及長沙灣道及荔枝角道連接附近各港鐵站出入口，並改善及美化上述地點的行人環境及過路設施等，並加強與海濱之間的連接。

除上述八項建議，運輸署亦計劃分階段整合或移除交通標誌，包括24小時停車限制標誌、駕駛方向標誌、行人欄杆等；增設行人過路平台、行人導向標示系統、改善車輛出入通道設計及分段式過路處安排。

運輸署選定深水埗為易行城市試點，並提出8大建議，當中包括試行每小時30公里低速限制區。（區議會文件）

運輸署考慮中環的規劃意向，涉及協助行人探索歷史文物路線及特色街道等。（資料圖片）

而中環試點範圍則以花園道、干德道、西邊街及至海濱為界，並考慮將中環的商業中心區連接到海濱及上坡地區、改善商業中心區的主要行人走廊步行環境以及協助行人探索歷史文物路線及特色街道等。

運輸署亦提出五項建議，在中環核心區改善德輔道及皇后大道中的行人環境，涉增加步行空間、優化過路設施、行人通道連接至大型公眾泊車位設施等，以提供泊車轉步行選擇；而上環核心區優化設施及擴闊行人路，如禧利街、永樂街及高陞街一帶。

運輸署選定中環為易行城市試點，有關的最終建議將於2020年第2季公布。（區議會文件）

同時，區內亦會設立文化、歷史及娛樂街區，包括改善荷李活道、擺花街、蘇豪一帶及砵典乍街等，擴闊行人道及過路處、增設行人過路行台及規劃作悠閒式街道等；設太平山街區，美化街道、增加行人標示以及與海濱連接。

運輸署預計第三階段公眾諮詢將於2020年第2季進行，屆時將公布上述兩個試點的最終建議細節。