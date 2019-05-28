沙田培基小學爆發流感　45位學生請病假　學生抵校後要量度體溫

沙田培基小學發通告指，由上周五（24日）至昨日（27日），因流感徵狀而告假的人數增多，昨日共有45位學生請病假，主要是一、二年級的學生，當中逾半均是就讀二望班，出現的流感徵狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肚痛等，有個別入院個案。學校應對工作除了上報衞生防護中心外，再特别加強課室清洗及消毒校園，學生由今日（28日）起抵校後要量度體溫，並要求家長為子女每天預備口罩三個、手帕及紙巾回校上學，以備不時之需。

培基小學昨日（27日）的通告指，昨日共有45位學生請病假。（資料圖片）

據培基小學昨日（27日）的通告，該小學昨日共有45位學生請病假，當中24人就讀二望班，主要都是一、二年級學生。為避免傳染病個案的增加，學生除了如常在家量度體溫外，今日開始，學生抵校後會為他們量度體溫。並要求家長為子女每天預備口罩三個、手帕及紙巾回校上學，以備不時之需。通告提到，學生有發燒、咳嗽等情况，則不應上學，待徵狀消失及退燒後，才可回校復課，家長毋須到學校為學生領取或交回功課，可以在復課後才補做。

學校清潔方面，校方通告指，有恆常以1比99漂白水清洗及消毒，並補充每個課室內的梘液。若多名學生在同一班染上傳染性疾病，會採取的臨時措施，包括要求有關班別的學生配戴口罩上課、避免参與全校性集會活動、音樂課及視藝課留在原有課室上課。