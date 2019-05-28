船隻闖中區軍用碼頭示威會否被趕？　保安局：港方按海上安全處理

立法會與中區軍用碼頭相關的附屬法例小組委員會今日（28日）開會，公民黨立法會議員郭家麒關注，六四事件三十周年臨近，如有「平反六四」標示的船隻在對出海面航駛，會否引來駐軍出動「砲艇」等驅趕。 當局回應指，管轄由海事處執法，遇如問題會與水警合作，表達自由受《基本法》保障，無論是什麼標示內容，只要船隻不長於60米，亦非停泊不走，都無問題，實際情況會由本港海事處基於海上安全處理，駐軍並沒有執法權。就駐軍對用地的開放管理及守則，如守衛會否攜帶槍支看守等，議員要求當局書面答覆。

公民黨立法會議員郭家麒關注如禁區出現船隻掛有政治色彩的標志，駐軍會否派員出動驅趕。（資料圖片）

郭家麒關注，軍用碼頭的海面範圍，假如有船掛有「平反六四」的標識，並在該處海面停留不走，關注會否有相關的驅趕程序，如出動不相稱的武力等。保安局副秘書長李美美回應指，表達自由受《基本法》保障，標語內容並不重要，如標語是擁護駐軍，形容是「文明之師」等都「不會去評論。」她指，海面管轄由海事處執法，遇如問題會與水警合作。

當進入禁制區範圍內，要視乎船隻有無停留、拋錨、繫泊：「即是將隻船綁喺不移動嘅東西嗰度停泊咗。」如船隻是不間斷地經過，就算有標語，都好難指隻船是違反目前所擬的法令。但船隻所載物品、揚聲器，有關展示是對海上安全造成負面影響，海事處及水警是無疑要處理的。她強調，海事處基於海上安全而審批船隻在海上運行及聚集等「唔能夠講一定唔會（違反法令），因為所有情況一定要睇事實同發生情況，先去睇係咪違反咗香港嘅法律。」

就郭家麒提出的情境，李美美指，如該船隻不長於60米，不在海上停留，「執法方面，駐軍係無權執法，就算真係停留咗。」因為附例包括《船舶及港口管制條例》、《商船（本地船）條例》，駐軍都是沒有執法權，只會由海事處執法，如有違公安，則會由警方介入。

如拒絕勸喻 守衛可用合理武力遞捕再交予警方

民主黨許智峯關注地面上的活動規限，如踩單車、街頭表演等是否容許，及有無清晰開放時間。李美美指，即使軍事用地開放，但地位及性質不變，「都期望市民會尊重返軍事用地本質。」正如在旁邊的公園都要遵守康文署規例，如不准攜帶犬隻等，駐軍亦正考慮相應的守則，相信在制定開放政策後會公開，已承諾會設顯眼的告示，政府目前未知有關守則內容。但如市民屆時違反守則後，會被駐軍守衛要求離開，如拒絕守衛勸喻並繼續不守規行為，根據《受保護地方令》，「有權用合理武力遞捕再交由警方。」

商討遇刑事事件的管理細節

李美美指，「三令兩規」已訂明指定範圍由哪一方執法，政府會繼續與駐軍探討，如有各種情況發生，如入口遭堵塞、有刑事破壞、發生盜竊、傷人等，會有什麼處理程序，如幾時可以報警，是致電中西區的警署抑或是循一般求救電話「999」等，一直就管理細節與駐軍溝通釐清，但聘請香港持牌保安公司事宜等就是屬於解放軍的防務工作，政府不會干涉。