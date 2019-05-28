廉署控海景嘉福酒店主管涉受賄　作為不投訴供應商乳豬品質報酬

廉政公署今日（28日）公布搗破一宗賄賂案，起訴一名冷藏乳豬供應商營運者、食肆「南海一號」燒味部主管及海景嘉福洲際酒店燒味部主管，控告他們涉嫌就向食肆供應食品，分別串謀提供及接受非法回佣或「茶錢」共逾90萬元，主要作為對品質不予投訴的「掩口費」。 其中海景嘉福洲際酒店燒味部主管，也涉嫌在無合法權限或合理辯解下接受多筆共約2.4萬元的回佣，作為向冷藏乳豬供應商通報酒店意見的報酬。

海景嘉福洲際酒店燒味部主管涉嫌收取冷藏乳豬供應商賄款被廉署起訴。（資料圖片）

三宗案件涉及三名人士，分別為：南海一號主管陳生濱、海景嘉福酒店主管陳朝暉、張深記營運者張志超。

「掩口費」每次12.9萬元至28.5萬元

在首宗案件，46歲的張志超為張深記營運者，被控四項串謀向代理人提供利益罪名。張志超將於本星期四（30日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

張志超於案發時是張深記營運者，該公司向南海一號及海景嘉福洲際酒店等多間食肆供應冷藏乳豬。該等控罪指，張志超涉嫌於2014年1月1日至2018年1月3日期間，分別與陳生濱、陳朝暉或另外兩名人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，向他們提供共逾87萬元回佣，每次由逾12.9萬元至約28.5萬元不等，作為對張深記所供應食品的質素不予投訴的報酬。

廉署控兩食店燒味部主管，接受一間冷藏乳豬供應商非法回佣或「茶錢」共逾90萬元。（資料圖片）

50歲的陳生濱於案發時是南海一號燒味部主管，負責預備燒味菜式及向包括張深記在內的食品供應商發出訂單。

收「茶錢」作為訂購冷藏乳豬及家禽產品報酬

其中一項控罪指，陳生濱涉嫌於2017年7月1日至2018年1月3日期間，與張志超一同串謀使陳生濱在無合法權限或合理辯解下，從張志超接受多筆共約1.5萬元的回佣，作為致使南海一號向張深記訂購冷藏乳豬的報酬。

另一項控罪指，陳生濱涉嫌於2017年7月1日至2018年1月1日期間，與另一名食品供應商營運者一同串謀使陳生濱在無合法權限或合理辯解下，從該營運者接受共約2,500元「茶錢」，作為致使南海一號向該食品供應商訂購家禽產品的報酬。

海景嘉福燒味部主管收款以通報酒店意見

在餘下一宗案件，51歲的陳朝暉於案發時是海景嘉福燒味部主管，負責預備燒味菜式。

控罪指，陳朝暉涉嫌於2016年9月1日至2017年12月31日期間，與張志超及張深記另外兩名營運者，一同串謀使陳朝暉在無合法權限或合理辯解下，從他們接受多筆共約2.4萬元的回佣，作為向張深記通報關於海景嘉福對張深記等食品供應商的意見之報酬。

各被告已獲廉署准予保釋，將於星期四應訊。