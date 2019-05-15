區議員助理被指詐騙　廉署調查員落口供記錄不詳　助理上訴得直

黃大仙區議員陳炎光的一名前兼職男助理，被指在5年間串謀詐騙民政事務總署的營運開支，合共35萬元。他早前被裁定項謀詐騙罪成，並遭判囚18個月。助理不服提出上訴，高院法官今(15日)頒下判詞，指當時負責記錄工作的廉署調查員，未有記下助理在警誡後的說法，因此不應接納其版本。法官遂裁定助理上訴得直，撤銷定罪和判刑。

上訴人梁偉倫因廉政公署調查員錄口供時記錄不詳而上訴得直。（資料圖片）

上訴人梁偉倫，被指於2011年1月至2016年8月簽署了68份收據，虛假地表示他從陳炎光收取的月薪金額為3500元至7000元不等。

警誡前或後講記錄不同

判詞透露，兩名廉署調查員在原審時的口供大致上一致。但上訴人表示「因為要攤分一些不能出數的職員」一句，兩名調查員則有不同說法，林姓調查員指在警誡後所講，張姓調查員則指在警誡前所講。

而原審裁判官則接受張姓調查員的說法，認為上訴人在警誡前後就「攤分」的口供，大致上是一致，因此張沒有在記錄上重複上訴人在警誡後的言詞，屬無可厚非。

難推斷上訴人曾有協議計劃

惟法官在判詞指，原審裁判官以此接納張的說法，這理由欠缺說服力。法官指張負責記錄工作，但在行動紀錄、記錄冊中，都沒有詳細記下上訴人實際在會面中說過什麼。為何張能在原審時引述上訴人所講的說話，法官不得而知，但認為其版本不應被接納。

法官續指，張未有把接見的事情記下，令人對林所述的版本起疑。即使接受林的版本，上訴人的說法也模棱兩可，不能推斷他與區議員當初有什麼協議，更遑論詐騙的協議。法官因此認為上訴人的定罪不穩妥，遂判他上訴得直。

案件編號：HCMA522/2018