廉署起訴鄉郊代表選舉候選人劉國華　涉提名表冒簽及虛報住址

廉政公署今日（10日）落案起訴2019年鄉郊代表選舉（居民代表）候選人劉國華，指他涉嫌在提名表格虛報自己及3名提名人的主要住址，並使用該份載有其中2名提名人偽冒簽署的提名表格，涉及一項在與選舉有關的文件中作出虛假陳述、及一項使用虛假文書。劉國華獲廉署准予保釋，以待下星期二（14日）在觀塘裁判法院應訊。

廉政公署今日（10日）落案起訴2019年鄉郊代表選舉（居民代表）候選人劉國華。（資料圖片）

被告劉國華（61歲），案發時為位於西貢鄉村的大街（西）居民代表，被告於2018年11月16日向位於坑口的民政事務總署辦事處提交他的提名表格，參加有關選舉，惟他於11月22日撤回其提名。

被告現被控2項罪名，即一項在與選舉有關的文件中作出虛假陳述，違反《選舉程序(鄉郊代表選舉)規例》第90(1)(a)條；及一項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。

西貢鄉事委員會轄下大街（西）鄉郊代表選舉（居民代表）於2019年1月13日舉行，而提名期為2018年11月9日至22日。其中一項控罪指，被告涉嫌於或約於2018年11月15日作虛假陳述，即有關選舉的提名表格中他及3名提名人的主要住址。

另一項控罪指被告涉嫌於2018年11月16日使用虛假提名表格，該表格看來是由其中2名提名人簽署，意圖誘使民政事務總署人員接受為真文書，並因而作出或不作出某些作為，以致對該人員或其他人不利。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。民政事務總署在廉署調查案件期間提供全面協助。